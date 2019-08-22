28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,767
  • 6,4033
  • 277.763
  • 95127
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 869 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 532 milyon lira oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 869 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liradan 2 trilyon 489 milyar 532 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 401 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 314 milyar 639 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Ağustos ile biten haftada 977 milyon lira artarak 402 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 178 milyar 421 milyon lirası konut, 5 milyar 875 milyon lirası taşıt ve 218 milyar 249 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 369 milyon lira azalarak 377 milyar 619 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 azalarak 110 milyar 475 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 190 milyon lirası taksitli, 62 milyar 284 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 120 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 81 milyar 507 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 131 milyon lira artarak 578 milyar 833 milyon liraya yükseldi.

Savunma sanayiinde yerli silah hamlesi! Üretimde seri döneme geçildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yine gizemli bir hayırsever... Marketteki borç defterini sildi

Yine gizemli bir hayırsever... Marketteki borç defterini sildi

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

İYİ Parti'den istifa ettiler: MHP'den ayrıldığım için pişmanım

İYİ Parti'den istifa ettiler: MHP'den ayrıldığım için pişmanım

Pes dedirten olay! Göçmenleri kaçıran bakın kim çıktı

Pes dedirten olay! Göçmenleri kaçıran bakın kim çıktı

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Türkiye'den yapay zeka hamlesi

Türkiye'den yapay zeka hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya, S-300 hava savunma sistemini çalıştırdı

Rusya, S-300 hava savunma sistemini çalıştırdı

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

İlk defa bayramda kullanıldı! 9 günde 1.7 milyon araç geçti

İlk defa bayramda kullanıldı! 9 günde 1.7 milyon araç geçti

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA