Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Ekim ile biten haftada 938 milyon 262 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 196 milyar 556 milyon 471 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,04 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 1 trilyon 27 milyar 578 milyon 427 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 55 milyar 862 milyon 222 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 804 milyon dolar azalarak 184 milyar 390 milyon dolara geriledi. Bunun 171 milyar 184 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 206 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 142 milyar 271 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 542 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 351 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 20 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,42 azalışla 396 milyar 580 milyon 481 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,02 artışla 360 milyar 20 milyon 573 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,10 artışla 130 milyar 377 milyon 754 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 183 milyar 155 milyon 756 bin lirası konut, 5 milyar 508 milyon 944 bin lirası taşıt ve 207 milyar 915 milyon 781 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 5 Ekim ile biten haftada 2 milyar 227 milyon 72 bin lira artarak 2 trilyon 490 milyar 693 milyon 115 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,99 artış gösterdi.