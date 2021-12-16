Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Aralık ile biten haftada 91 milyar 261 milyon 798 bin lira artarak 5 trilyon 580 milyar 424 milyon 882 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,56 artışla 1 trilyon 934 milyar 811 milyon 667 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,78 yükselişle 3 trilyon 442 milyar 575 milyon 398 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 258 milyar 126 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 231 milyar 646 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Aralık itibarıyla 763 milyon dolarlık artış görüldü.



- TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,53 artarak 725 milyar 158 milyon 435 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,58 artışla 648 milyar 10 milyon 491 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,54 düşüşle 286 milyar 625 milyon 307 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 269 milyar 257 milyon 832 bin lirası konut, 8 milyar 863 milyon 262 bin lirası taşıt ve 447 milyar 37 milyon 341 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Aralık ile biten haftada 41 milyar 674 milyon 905 bin lira artarak 4 trilyon 759 milyar 45 milyon 226 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,26 artış kaydetti.