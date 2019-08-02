Bankalar faizi yüzde 1'in altına çekti! Kim, ne kadar ödeyecek?

BANKALARDA SÜREÇ BAŞLADI

Salı günü yaptığı toplantıda kamu bankalarının bu hafta kredi faizlerinde indirim yapacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Buradayız, vazgeçmeyeceğiz. Terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız" açıklamasını yaptı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ MEMNUN

Tüketiciler için mükemmel bir zemin hazırlandı

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: "Merkez Bankası’nın çaktığı kıvılcım kamu bankalarında karşılık gördü. İsteğimiz bunun özel bankalar nezdinde de destek görmesidir. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerine de gözle görülür bir gerileme olmasını bekliyoruz. Tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılmasında bu durum büyük önem arz etmektedir.”

Konut satışında yeniden Avrupa birincisi oluruz

FUZUL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: "Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının hem bu global resim açısından hem de iç piyasanın canlanması açısından önemi vardı. Kamu bankalarının faiz indirimi de pası gole çevirmek oldu. Konut satışlarımız geçen yıl ocak-haziran dönemine kıyasla yüzde 25 düşmüştü. İkinci yarıda aylık konut satışları daha fazla oluyor, 1 milyonun epey üzerinde bir satışla yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz."

Düşen oranlar bekleyen talebi harekete geçirir

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: "İlk yarıda satılan konut adedi 484 bin oldu. Geçen yıla kıyasla 162 bin adet azalma var. Bu tabloyu kredili konut satışındaki azalmayla açıklamak mümkün. Nitekim ipotekli konut satışları geçen yıl ilk yarıda 202 bin seviyesindeyken bu sene 61 bin seviyesinde kaldı. Merkez Bankası’nın faiz hamlesi ve kamu bankalarının konut kredi faizlerini aşağı çekmesi bekleyen konut talebini harekete geçirecektir."

(Akşam)