Bankalar stresi çok doğru yönetti

Türkiye’nin en büyük bankalarından DenizBank’ın Genel Müdürü Hakan Ateş, “Cazip fiyatlamaları ile Türkiye varlıkları 2019’da yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bir potansiyele sahip” dedi. Ateş, bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi açısından 2018 yılı gelişmelerini değerlendirdi.

TEST BAŞARILI GEÇTİ

Geçen bir yıllık süreçte, ekonomide yaşanan sorunlara karşın otoritelerin zamanında aldığı önlemler sayesinde bankacılık sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini anlatan Ateş, son dönemde likidite ve sermaye yeterliliğine ilişkin stres testlerinin bankaların önemli gündem maddesini oluşturduğunu söyledi.

Risk düzeyi değerlendirildiğinde sektör için birincil önceliğin likidite olduğunu ifade eden Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bankalar mevcut likiditelerini koruma ve artırma yönünde önlemler almıştır. Ağustostan itibaren yaşadığımız süreç, sektör için gerçek bir stres senaryosu ortaya koymuş, bankaların stres koşullarında likiditelerini doğru yönetebildikleri bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. 3. çeyrek sonuçları da bunu desteklemektedir. Bu testi başarıyla geride bırakmamızın önemli nedenlerinden birinin de belirtildiği üzere bankacılık sektörünün görece olarak düşük kaldıraçla faaliyet göstermesi ve sermaye yeterliliğinin yönetiminde bunun avantaj sağlaması olduğunu belirtmek gerekir.”

YÜZDE 16 ENFLASYON

Ateş 2019 yılını şöyle değerlendirdi: “Maliyet yönlü baskıların da hafiflemesiyle 2019’un ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir gerileme göreceğimize inanıyorum. Kurdaki stabilizasyon devam ettiği takdirde, 2019’da enflasyon yüzde 16 seviyesinde gerçekleşebilir. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın belirginleşmesiyle cari açık 2019’da GSYH’nin yüzde 3-4’ü aralığında sürdürülebilir seviyelere gerileyecektir.”