Bankalardan tarihi ekim ayı kârı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-eylül döneminde 36 milyar 152 lira olan net dönem kârı, ekim sonu itibarıyla 41 milyar 300 milyon liraya ulaştı.
Bu da sektörün ekimde 5 milyar 148 milyon liralık net dönem kârı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ekim ayı kârını hanelerine yazdı.
10 AYLIK KÂR DÜŞTÜ
Bankaların ekim kârı, geçen yıla göre yüzde 12.7 artış gösterdi. Bankacılık sektörü, geçen yılın ekim ayında 4 milyar 569 milyon lira kâr elde etmişti. Öte yandan, bankaların 2018’in ocak-ekim dönemindeki 45 milyar 892 milyon liralık net kârının bu yılın aynı döneminde 41 milyar 300 milyon liraya gerilemesi, sektörün 10 aylık kârının yüzde 10 azaldığına işaret etti.
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