Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı liraya kadar yükselecek

Banka promosyonu hem emeklilerin hem de emekli adaylarının yüzünü güldürdü. Emekliler, bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alma imkanına kavuştu. Bankalar, promosyon hayata geçtiğinde, emeklilere maaşlarına göre 300, 375, 450 lira tutarında ödeme yaptı.

REKABETİ YÜKSELTTİ

Ancak yaşanan rekabet, şimdilerde tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira (bazı bankalarda kredili mevduat hesabı da isteniyor) veren de var. Hatta emekliye 450 liraya varan, onu bankaya yönlendiren gence 150 lira ödeme yapan banka da bulunuyor.

YENİ YILDA ARTACAK

Bazı bankalar yeni promosyon kampanyaları için kolları sıvadı. 600 TL promosyona ilave düşük faizli kredi fırsatı sunma hazırlığında olan banka da var, promosyon tutarını bin liraya yükseltmeyi planlayan bankada.

(Güneş)