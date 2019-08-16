Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de
BDDK, reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirdi.
- İHA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürdü.
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