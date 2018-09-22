Banliyö hatları yılsonu açılıyor

Gebze-Halkalı banliyö hattında deneme sürüşleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’ın katılımıyla başladı. Turhan, Pendik istasyonunda katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen brifingde yetkililerden bilgi aldı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra hattın deneme sürüşüne katılan Turhan, makinist koltuğuna oturdu.

SANAT YAPILARI TAMAM

Maltepe istasyonunda yer alan Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Turhan, burada vatmanlara yönelik düzenlenen simülasyon eğitimine katıldı. Feneryolu durağında gazetecilere açıklamalar yapan Turhan, İstanbul Banliyö Hattı’nın yıl sonuna kadar hizmete gireceğini duyurdu. Gebze-Pendik-Sirkeci-Halkalı Demiryolu Projesi’nin şantiyesinde çalışmaları incelediklerini ifade eden Turhan, İstanbul’un banliyö sisteminde önem arz eden bu güzergahta iyileştirmelerin tüm hızıyla devam ettiğini, yeni hat, istasyon ve sanat yapıları işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Turhan, Gebze-Pendik arası kesimde T1 ve T2 banliyö hatlarının istasyonlarının tamamlandığını, sinyalizasyon sistemlerinin tesisinin sürdüğünü bildirdi.

“Projemizdeki gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir” diyen Turhan, banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı arasında 3 hat olacak şekilde demir yolu teşkil edileceğini söyledi. Bakan Turhan, “İki hat üzerinde kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. Üçüncü hat üzerinde ise şehirler arası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir” dedi. Turhan, yüksek hızlı trenin Haydarpaşa bağlantısının bu projeye dahil edildiğini, 4 yol, 2 peron olarak tamamlanarak işletmeye almayı planladıklarını aktardı. Turhan, bölgedeki arkeolojik kazıların da ilgili kurulların denetiminde sürdüğünü bildirdi.

HIZLI TREN YOLDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Bugün burada deneme sürüşlerine başladık. Bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi, hizmeti, demir yolunu İstanbullular’ın hizmetine sunacağız. Ayrıca yüksek hızlı tren hattı şu anda İstanbul-Ankara arasında Pendik’e kadar çalışıyor. Burada da İstanbul’da önce Ayrılıkçeşme’ye, sonra Haydarpaşa’ya kadar yüksek hızlı tren hizmeti verilecek” dedi.