Barbaros’un Akdeniz’deki çalışmaları sürecek

Dönmez, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yaptığı tek taraflı eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan masaya oturup doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir mutabakat sağlamadan bunları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız” dedi.

GEMİMİZİ TACİZ ETTİLER

Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin önceki gün Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılması ve söz konusu girişimin gemiye refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından yapılan manevralarla engellenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ANGAJMAN ÇALIŞMASI VAR

Enerji ve Tbai Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs açıklarında Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin maruz kaldığı taciz girişimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı ve kendilerinin görüşlerini kamuoyuile paylaştıklarını hatırlattı. TPAO’nun araştırma gemisinin, bakanlığın kendisine vermiş olduğu arama ruhsatı kapsamında işlemlerine devam ettiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: “Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı. Bunun açıklamasını yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacak diye düşünüyorum.”