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Ekonomi

Barış müzakerelerinin Türkiye'ye olumlu etkisi! 100 milyar dolarlık hedefe odaklanıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerden olumlu sonuçlar çıkması halinde Türkiye-Rusya ticaret hacmi için konulan 100 milyar dolarlık hedefe de 2 yılda ulaşılabileceğini bildirdi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Barış müzakerelerinin Türkiye'ye olumlu etkisi! 100 milyar dolarlık hedefe odaklanıldı
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamındaki etkinlikler devam ediyor.

Forum kapsamında oluşturulan fuar alanında birçok ülke stant kurarken, Türkiye de DEİK ve özel şirketlerin stantlarında misafirlerini ağırlıyor.

- "İSTANBUL'DA YAPILACAK GÖRÜŞMELERDEN ÇOK UMUTLUYUZ"

Ekmekçibaşı, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, foruma DEİK olarak 6 firmayla katıldıklarını söyledi.

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerine değinen Ekmekçibaşı, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine dikkati çekti.

Ekmekçibaşı, Rusya'nın petrol ve petrokimya tesisleriyle ön planda olduğuna işaret ederek, buraya yatırım yapan Türk firmalarının petrokimya ile otomotiv ve yan sektörüyle ilgilendiğini belirtti.

Geçmiş dönemlerde özellikle ağaç işleme sanayisinde de katılımcılar olduğunu anımsatan Ekmekçibaşı, şöyle konuştu:

"Ümidimiz, bundan sonraki fuarlara daha çok katılımcı sağlayabilmek. Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla birlikte çekince içinde olan firmalarımız mevcut. İstanbul'da başlayan görüşmelerden çok umutluyuz. Barış görüşmelerinde istediğimiz neticeler çıkarsa Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler çok daha iyi seviyelere çıkacak ve Cumhurbaşkanı'mızın verdiği 100 milyar dolar hedefine daha da yaklaşmış olacağız. 2024 sonu itibarıyla iki ülke arasında 53 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldı. Barış görüşmelerine bağlı olarak 100 milyar dolarlık hedefe 2 yıl içinde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir potansiyel var."

DEİK'in bünyesinde 150'yi aşkın iş konseyi bulunduğunu bildiren Ekmekçibaşı, Kurulun Rusya'da ticaret hacminin artırılmasına dönük her iki ülkenin firmalarını bir araya getirdiğini anlattı.

Ekmekçibaşı, Kurulun ülkeler arasındaki ticarete ciddi katkıları olduğunu, iş diplomasisi anlamında bu katkıların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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