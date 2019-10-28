Barış Pınarı başarısıyla Türkiye cazip ülke oldu

Bu yıl yüzlerce yerli ve yabancı katılımcı ile üçüncü kez düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Barış Pınarı Harekatı’nın başarı ile sonuçlanması ile beraber yabancı katılımcıdan yoğun ilgi aldıklarını söyledi.

TAVIRLARI DEĞİŞTİ

Dünyanın yazılım devi IBM dahil pek çok yabancı şirketten de katılım beklediklerini anlatan Değer “Zirve aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek. Barış Pınarı Harekatı başladığı zaman ‘Bu zirveye katılmasam mı’ diye bir görüş oluşmaya başlayacakken, harekat sona erdi. Sadece bizimle ilgili değil diğer zirvelere ilişkin de gelmeyelim tavrı oluşacakken, durum Türkiye’nin lehine döndü. Şimdi herkes ‘Biz gelmek istiyoruz’ diyor. Çok cazip bir ülke olduk. Son yaşananlar Türkiye’nin itibarını arttırdı, büyüklüğünü ve güvenirliğini tekrar gündeme getirdi” dedi.

IBM DE LİSTEDE VAR

Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye’ye kazandırdıklarını anlattı. Türkiye’de Gezi ve arkasından 15 Temmuz süreciyle beraber yavaşlayan işlerin yeniden hız kazandığını belirten Abdullah Değer, Barış Pınarı Harekatı sonrasında tüm soru işaretlerinin yabancı yatırımcı için kalktığını belirtti. Değer “Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu bize destek veriyor. Bu güçlü kuruluşların da bulunmasıyla katılım oldukça yoğun olacak. IBM’den bir katılım da olması söz konusu. Yurt dışından önemli şirketleri davet ettik ama bu zirveyi şu anda Dünya Ekonomik Forumu ile eşleştirmek istiyoruz. Onlarla da görüşüyoruz. Yurt dışında bir karşılık elde etmeye başlıyoruz ama istediğimiz yerde değiliz. Zamanla yurt dışından da yoğun katılımların olacağı bir zirve düzenleyeceğiz” dedi.

1 MİLYARLIK ANLAŞMA

Zirvenin asıl amacının iş bağlantılarını sağlamak olduğunu anlatan Değer “İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin hedefi 1 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atmaktı. Lider konumundaki insanları bir araya getirip, orada anlaşmalar imzalamaktı. Bu yıl geçmişe göre iş hacmi de, katılımcı sayısı da artacak. Sadece orada İstanbul’un sorunları tartışılmıyor zaten, dünyanın sorunları da ele alınıyor. ‘Yeni dünya düzenine hazırlık’ teması ile bu yıl değişen güç dengelerini ele alacağız. Ekonomik, siyasal konuları irdeleyeceğiz. Çünkü ekonomik ticaret savaşı nedeniyle dünyada bir durulma olacak. Ayrıca dünya 4.0 ile bir sanayi dönüşümüne imza atıyor. Her iki konuyu da aynı anda ele almak istiyoruz. Daha önceki zirvelerde de iş dünyasının sorunları çözen bir tutumu olduğunu da ifade etmiştik. Yine bu zirvede de bu konuya değineceğiz” diye konuştu. Değer, zirvede pek çok başlığın konuşulacağını da belirtti.