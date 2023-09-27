Barış Turgut Kimdir?

Barış Turgut, İzmir Token projesinin sahibi ve aynı zamanda Ocakçı Holding İletişim Direktörüdür. 1986 İzmir doğumlu olan Turgut, yine bu şehirde ilk ve orta öğreniminin ardından; önemli bir okul olan Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü.

Üniversite tercihini Uşak'tan yana kullanan iş insanı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Barış Turgut, üniversite yıllarında sadece derslerine değil, aynı zamanda girişimcilik faaliyetlerine de ilgi gösteriyordu. Bu dönemde edindiği tecrübeler, girişimciliğe olan yeteneğiyle buluşarak başarılı bir kariyerin temellerini oluşturdu.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ



Girişimcilik konusunda var olan yeteneğini erken yaşlarda fark etmesi, Turgut için başarının kapılarını araladı. Öğrencilik dönemi boyunca çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmesi sayesinde iş hayatında önemli deneyimler kazandı. Kazandığı bu tecrübeler arasında özellikle organizasyon, eğlence ve reklam alanları dikkat çekiyor.

Birden fazla alanda yer alan iş kolları ile uğraşan Barış Turgut, 7 yıllık üniversite hayatının neredeyse tamamında organizasyon sektöründe çalışmalar yaptığı için bu alanda geniş bir network kazandı. Kariyerinin ilerleyen aşamalarında gerçekleştirdiği başarılı projeler, lisans eğitimi süresince oluşturduğu bu network ve diğer ticari kazanımlarından izler taşıyacaktı. Henüz çok genç bir yaşta Uşak'ta geniş bir network oluşturmayı nasıl başardığı yönündeki sorularımıza cevabı şöyle oldu:

"Uşak'ta lisans eğitimime başladığım ilk yılda tercih etmiş olduğum Kamu Yönetimi bölümünün benim için yeterli olmadığına karar verdim. Dönemin şartlarından dolayı eğitimime devam etmem gerekiyordu. Bu nedenle kendimi geliştirmek ve potansiyelimi daha çok ortaya çıkarmak için öğrenciler ve işletmeler arasında bir bağ oluşturdum. Her iki tarafında eksiklerini ve ihtiyaçlarını görmeyi bildim ve harekete geçtim."

Erken yaşlarda içindeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkaran Turgut, ikna kabiliyeti ve etkili iletişimini doğru kullanarak organizasyon alanında tanınan bir iş insanı olmayı başardı.

TOKEN PROJESİ İLE İZMİR, KRİPTONUN MERKEZİ OLACAK!



İzmir Token fikri ilk olarak spor kulüpleri ve taraftarlar arasında etkileşimi arttırmak amacıyla "Fan Token" tasarlanmasından sonra ortaya çıktı. Bu konudaki çalışmalar ve kazanımlardan etkilenen Barış Turgut, yaşadığı şehir için benzer bir uygulama geliştirmeyi düşündü. İzmir'i çok seven ve buradaki gelişmelere hâkim olmanın, kendisi için önem arz ettiğini söyleyen iş insanı, yaklaşık 1 saat süren bir yatırım sunumu gerçekleştirdi.

Önemli bir projeyi tanıtan Turgut'a kariyerinin bu denli başarılarla dolu olmasının sırrını sorduğumuzda, şu şekilde yanıt verdi:

"Dürüstlüğü ve şeffaflığı ilke edindim. Bu projenin gerçekleşmesi için ciddi oranda iktisat bilgisi gerektirdiğini ise birçok kişi bana söyledi. Ancak projeyi geliştirirken Coin ve Token arasındaki basit farkı bile bilmiyordum. Donanımlı ve eğitimli olmak çok önemli, fakat girişimci bir ruha sahip olmanın etkisi de çok büyük. Kazandığım network ağı, deneyimler ve tüm başarılarımın sırrını ise 'şeffaflık' olarak açıklayabilirim."