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Bartın'da hamsinin kilosu 7,5 liraya düştü

BARTIN´ın Amasra ilçesinde denize açılan balıkçılar bol miktarda hamsi yakaladı. Amasra´da geçen hafta 15 liradan satılan hamsinin kilosu 7,5 liraya düştü.

  • DHA
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Amasra´da denize açılan balıkçılar kasa kasa hamsi ile döndü. Karadeniz´de bol tutulmaya başlamasıyla geçen hafta 15 liradan satılan hamsi bugünden itibaren tezgahlarda 7,5 liradan satılmaya başlandı. Hamisinin fiyatının düşmesinin ardından satışlar arttı. Balıkçı tezgahlarında palamudun olmaması dikkat çekerken, levrek kilosu 30 lira, uskumru kilosu 15 lira, mezgit kilosu 15 liradan satışa sunuldu.
 
Amasra balıkçılık yapan aynı zamanda tezgahta balık satan Hayri Yılmaz, "Bu sene hamsi iyi ki var. Garibanın da yiyeceği denizden çıkmasa bu sene kimse balık yiyemezdi. Mezgidi 30-35 lira, istavriti 25-30 yerdik, palamut zaten çıkmıyor. Yani hamsi olmasa kimse balık yiyemezdi. Şu anda 1 kilo hamsi 7,5 lira. Vatandaş bunu alınca evinde 4 kişi doyuyor. Bu yıl hamsi yeni yeni çıkmaya başladı. Ama havalar soğumaya başladığı andan itibaren 10 liranın üzerinde satılır. Şu anda Karadeniz´de hiçbir yerde hamsi yok. Sadece Zonguldak ile Amasra arasında var. Bu da 3-4 gün sürer, sonra biter diye düşünüyorum. Ama bu balığı arayacağız yakında çünkü, orta su balık avcılara var. Bunlara önlem almaları lazım. Eğer önlem alınmazsa seneye de balık göremeyiz" dedi.

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