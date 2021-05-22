Bartın'da üretiliyor, dünyaya satılıyor!

AA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:23

Şiremirtabaklar köyünde 1994'te faaliyete başlayan seramik fabrikası, yurt içi ve dışı piyasasına yönelik banyo mobilyaları, klozet, lavabo, klozet kapağı imalatı yapıyor. 28 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alana kurulu fabrika 450 işçi ile yılda yaklaşık 1 milyon adet banyo ve tuvalet malzemesi üretiyor.

İç pazarın yanı sıra Almanya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 60'ı aşkın ülkeye ihracat yapan firma, 2023'e kadar 15 milyon dolarlık yatırımla üretimini artırmayı hedefliyor.

- "MÜŞTERİ ODAKLI ÜRETİME ÖNEM VERİYORUZ"

Fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Oğuz Aldatmaz, AA muhabirine, dinamik bir aile şirketi olarak kaliteli ve müşteri odaklı üretime önem verdiklerini, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdiklerini, 2015'te yaptıkları yatırımla son teknoloji pişirim fırınları, sırlama robotları ve yüksek basınçlı döküm makineleriyle üretim yaptıklarını anlatan Aldatmaz, şunları kaydetti:

"1994'te kurulan fabrikamızın ilk üretim kapasitesi aylık 15 bin adetti, bunu yaptığımız yatırımlarla 90 bine çıkardık. Yıllık 1 milyon adet üzerindeki üretimimizin yüzde 25'i ihracata yönelik. Kurulduğu günden bu yana devamlı gelişen teknolojimizle artan verimliliğimizle çevreye ve doğal kaynaklara saygılı üretim anlayışımızla ülkemize ve halkımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde klozet, lavabo, banyo mobilyaları ve bunun gibi birçok ürünü gün geçtikçe daha kaliteli, daha estetik üreterek halkımıza ve dış pazarlara sunmaktan gurur duyuyoruz. Gömme rezervuar ve musluk batarya üretmeyi planlıyoruz. Hem üretimimizi artırmak hem de yan ürünler eklemek için 2023'e kadar 15 milyon dolarlık yatırım yaparak ihracat payımızı yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz."

- "PANDEMİ SÜRECİNDE İŞÇİ ÇIKARMADIK VE BÜYÜME HEDEFLERİMİZİ SÜRDÜRDÜK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm sektörleri etkilediğini dile getiren Aldatmaz, "Pandemi nedeniyle pazarımız biraz daraldı ama biz üretimi durdurmadık, aksatmadık. Ülkemize katkımızı bu şekilde sunduk. Pandemi sürecinde işçi çıkarmadık ve büyüme hedeflerimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Aldatmaz, kendi bölgelerinde üretim ve istihdam oluşturmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, fabrikanın 150'den fazla modelle üretimini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.