BASAM, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin artırılması için çalışacak

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:57

Türkiye- Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı nedeniyle Berlin'de temaslarda bulunan Sait, Almanya'ya 60 yıl önce gelen Türk işçilerin, bu ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek "Almanya'ya ilk gelen ilk nesil Türkler bu ülkeye çok büyük katkı sağladılar. Türkiye'ye de yaptıkları yatırımlarla faydalı katkıları oldu. Türkiye ile Almanya burada yaşayan 3,5 milyon Türk ve karşılıklı ticari ilişkileriyle önemli bir partner olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Almanya'ya MÜSİAD'ın davetlisi olarak geldiğini belirten Sait, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Bu vesileyle Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilere ne tür katkılar sağlayabiliriz, bunları da araştırıyoruz. Türkiye, ihracat potansiyeli yüksek bir ülke. Bu potansiyelimizi burada muhataplarımıza anlatma fırsatı da bulduk." diye konuştu.

Türkiye'nin Almanya'yla ticari faaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanat konularında da görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Sait, gelecek dönemde karşılıklı kültürel faaliyetlerin hız kazanması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Türkiye'nin birçok kentinin Almanya'da kardeş kentleri bulunduğuna işaret eden Sait, Düsseldorf ile İzmir'in kardeş kent olmaları için girişimlerde bulunacakları söyledi. Sait, "İzmir'e döndükten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçılar Meclisi ve İzmir Ticaret Odası ile Düsseldorf arasında bir kardeş kent protokolü imzalanması yönünde birtakım görüşmelerimiz olacak. Düsseldorf Almanya'da en çok Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başkenti. Almanya'nın en önemli fuarları orada düzenleniyor. İzmir de fuarcılık yönünden gayet tecrübeli bir kent. İki şehir arasında kardeş kent protokolü imzalanması durumunda bunun hem ticari faaliyetlere hem de kültürel faaliyetlere katkısı çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

