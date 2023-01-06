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Ekonomi

Basın toplantısında açıkladı: En çok Türkiye'den satın alıyoruz

Kosova, 2022'de 5,6 milyar avro tutarında ithalat yaparken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırayı aldı. Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, 'Türkiye açıkça en çok ithalat yaptığımız ülke. Bu, biraz da küresel olarak değişen araç fiyatları ve sınırlı arz nedeniyle ağırlıklı olarak Almanya'dan gelen araç sayılarındaki düşüş nedeniyle.' diye konuştu.

AA6 Ocak 2023 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Basın toplantısında açıkladı: En çok Türkiye'den satın alıyoruz
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Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, geride kalan 2022'ye ait verilere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.

Kosova'nın 2022'de 5,6 milyar avroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 2021 ile kıyaslandığında yaklaşık 1 milyar avro artış gösterdiğini kaydeden Llugaliu, 2022'de ülkesinin ihracatının ise 869 milyon avro seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Llugaliu, "Türkiye açıkça en çok ithalat yaptığımız ülke. Bu, biraz da küresel olarak değişen araç fiyatları ve sınırlı arz nedeniyle ağırlıklı olarak Almanya'dan gelen araç sayılarındaki düşüş nedeniyle." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl boyunca farklı kurumlarla 92 ortak kontrol operasyonları gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda 16 kişinin gözaltına alındığını paylaşan Llugaliu, 2022'de 11,3 milyon avro değerinde mala el konulduğunu, 1,8 milyon avro da ceza kesildiğini kaydetti.

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