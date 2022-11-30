Başına talih kuşu kondu: 'Petrol kralı' diyorlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Temmuz ayında bulunan 1 milyar dolarlık petrol rezervinden sonra bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları ortaya çıktı. Bölgede toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor. Buhur "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'deli' diyerek gülüyorlardı. Ama şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar. Buradan çıkarılan ham petrol günde 12-13 tıra yüklenip Adıyaman'a gidiyor. Adıyaman'dan Erzin'de bulunan limana oradan da gemiyle İzmir Aliağa'ya gidiyor mazot ve benzin olarak ayrıştırılıyor. Çıkan petrol yeryüzüne ne kadar yakınsa o kadar kaliteli olduğunu öğrendim. Buradan da 400 metre gibi bir mesafeden petrol çıkartılıyor" dedi.

"KALİTELİ BİR PETROL"

Adana'nın Ceyhan İlçesi Soysallı Köyü'nde petrol çıkarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları bulundu. Toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Soysallı Köyü'nde petrol çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Petrol kuyularında çalışanların sayısı ise 150'ye ulaştı. Çalışanlar için köyde kamp kuruldu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. O bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var" dedi.

"DAHA ÖNCE BANA DELİ DEDİLER"

Arazisinde petrol çıkarma işlemleri süren Orhan Buhur da Sabah'a özel açıklamalarda bulundu: 50 dönümlük arazimde 3 kuyu açıldı. Çalışmalar sürüyor. Daha önce 1997 yılında tarlada sulama yapmak için sondaj çalışması yaptığımda petrole ulaştım. Ancak petrolü çıkaran şirket batınca proje yarım kaldı. Kuyu atıl şekilde 8 yıl bekledi. O dönemde bana 'Tarlasına yağ döktü yaktı', 'Petrol yok, yalan konuşuyor', 'BOTAŞ boru hattından sızma oldu', 'Deli' dediler. Sonunda haklı olduğum kanıtlandı. Zamanında kahvede otururken benle dalga geçtiler. Hatta kardeşlerimle kötü oldum. Bana 'Uğraşma, tarlamız elden gidecek' dediler. Dinlemedim ve devam ettim. Allah'a şükür ki haklı olduğum ortaya çıktı. Tarlam ülkeme 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyor. Petrol beni şöhret yaptı. Dünyanın her yerinden arıyorlar. Ancak henüz petrol kralı falan olmuş değilim.

KAMP KURDULAR

Petrol kuyularında çalışan işçilerin Adana'da daha önce otellerde kaldıklarını ancak kuyu sayısının artmasıyla köyde kamp kurulduğunu dile getiren Buhur, "Petrol çalışmaları aralıksız sürüyor. Köyümüzden işçiler de çalışmalara katılıyor. Petrolün çıkmasıyla birlikte köylümüzün de yüzü gülmeye başladı. Burada hem üretim hem de depolama yapılıyor. Buradaki 3 kuyudan çıkarılan ham petrol günde 12-13 tıra yüklenip Adıyaman'a gidiyor. Adıyaman'dan Erzin'de bulunan limana pompalama yapılıyor. Buradan da gemiyle İzmir Aliağa'ya gidiyor mazot ve benzin olarak ayrıştırılıyor. Çıkan petrolün yeryüzüne ne kadar yakınsa o kadar kaliteli olduğunu öğrendim. Buradan da 400 metre gibi kısa bir mesafeden petrol çıkartılıyor." şeklinde konuştu.