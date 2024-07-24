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Ekonomi

Başka bir örneği yok! Çin Yuanı para birimi ile yolcu uçağı satın alacağız

THY, 3 adet Airbus A350 tipi uçağını Çin Yuanı para birimi ile alarak bir ilke imza attı. THY, Çin dışında ilk kez Çin Yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan havayolu oldu.

DHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Başka bir örneği yok! Çin Yuanı para birimi ile yolcu uçağı satın alacağız
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THY, butikten zirveye başarı yolculuğunda frekans artışlarının yanı sıra bölgedeki ortaklarla yapılan iş birlikleriyle Çin pazarında büyümeye devam ederken, uçak finansmanı alanında da Çin'in önde gelen uçak finansörleriyle çalışarak, finansman portföyünü genişletiyor.

THY uçak finansmanı ekibi, çeşitli döviz cinsinden yaptığı işlemlerle havayolu sektöründeki en düşük finansman maliyetlerine ulaşırken, öte yandan ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleri ile 'Global Transport Finance', 'AirlineEconomics', 'Airfinance Journal' ve 'Bonds, Loans&Sukuk' gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerin alıyor. THY bu kapsamda son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemlerinde 30'u aşkın uluslararası finansman ödülü kazandı.

THY, ÇİN YUANI PARA BİRİMİ İLE YOLCU UÇAĞI SATIN ALACAK

Türk Hava Yolları olarak uçak finansmanı alanında imza attığı başarılara bir yenisini daha ekledi.

THY 2024 yılı Mayıs ve Temmuz ayları arasında filoya katılacak 3 adet Airbus A350 tipi uçağın alımı, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin Yuanı para birimi cinsinden gerçekleştirilecek.

THY, Çin dışında ilk kez Çin Yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan havayolu oldu.

Çinli iş ortaklarının daha önce Çin dışında yapılmamış olan bu işleme gösterdiği ilgi ve inanç, kurumlar arası güvenin ve ülkeler arası işbirliğinin de bir göstergesi oldu.

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