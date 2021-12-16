İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4511
  • EURO
    17,5066
  • ALTIN
    886.039
  • BIST100
    2238.26
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Milyonların gözü burada! Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı
Ekonomi

Milyonların gözü burada! Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin en alt tutarının 4.250 TL olacağını açıkladı

16 Aralık 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:37
ABONE OL

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücrette sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

Asgari ücretin en alt tutarı 4250 TL olarak belirlendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.