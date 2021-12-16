16 Aralık 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:37

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücrette sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

Asgari ücretin en alt tutarı 4250 TL olarak belirlendi