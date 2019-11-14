ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington’a giden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme öncesi, ABD’li yatırımcılarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ABD’de yatırımı olan 10 Türk firma temsilcisi ile Türkiye’de yatırımı olan 10 ABD’li firma temsilcisi katıldı. Toplantıda, Türkiye ile ABD arasında hedef olarak konulan 100 milyar dolarlık ticaret masaya yatırıldı.

5 SEKTÖR BELİRLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada “Pek çok kritik gelişmenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Buradaki bazı çevreler stratejik müttefik ilişkisinin önemini kavrayamıyor. Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz samimi iletişim ile sorunları çözeceğimize inanıyorum” dedi. Erdoğan, 100 milyar ticaret hedefi kapsamında 5 sektör üzerinde durmaya karar verdiklerini ve Başkan Trump ile yapılacak görüşmede, 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için yapılabilecekleri konuşacaklarını belirterek, ticaretin önündeki engellerin düzenlenmesi ve bazı alanlarda konulan tedbirlerin kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

İKİ ULUSUN BÜYÜK HEDEFLERi VAR

ABD Türkiye İş Konseyi Onursal Başkanı General Jim Jones ise, 100 milyar dolar ticaret hedefinin önemine değinerek, TAİK ve US Chamber işbirliğinde düzenlenen yıllık konferansın önümüzdeki yıl 38’incisinin yapılacağını belirtti. İki ulusun büyük bir hedefi olduğunu ve kendilerini yeniden tanıtmaları gerektiğini vurguladı. DEİK Başkanı Nail Olpak, iki liderin belirlemiş olduğu 100 milyar dolar ticaret hedefi projesinin iş dünyası koordinasyonunun DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından yürütüldüğünü ve bu proje kapsamında belirlenen hedef sektörlere ilişkin toplantıların gerçekleştirildiğini belirtti.

10 Türk firma temsilcisi ile Türkiye’de yatırımı olan 10 ABD’li firma temsilcisinin katıldığı toplantıda, 100 milyar dolarlık ticaret masaya yatırıldı.