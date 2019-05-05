Başkan Erdoğan: Artık kontrol bizim elimizde

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25’inci Genel Kurulu dün gerçekleşti. Zirvede konuşan Türkiye Başkan’ı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide dalgalanma sürecinin geçtiğini belirterek, dış operasyonlara karşı dirençli hale gelindiğini söyledi. Dış kaynaklı gerçekleştirilen döviz operasyonuna değinen Erdoğan, “Kur üzerinde ekonomimiz çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizde. Geçen Ağustos’ta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Küçük iniş çıkışlar olacaktır ama yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz. Çarşıdaki pazardaki mutfaktaki sıkıntıları iyi biliyoruz. Bunların çözümünü önceliklerimizin en başına aldık. Milletimiz seçim değil geçim derdinde olduğunun şuuruyla çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu. MÜSİAD üyelerine de seslenen Erdoğan “MÜSİAD üye sayımız 11 bin. MÜSİAD’ın en az her üyesi 2-3 istihdam yapması lazım en az. Siz de birilerine örnek olmanız lazım. En az 2-3 işsizi istihdam sahibi yapıp MÜSİAD bir ekmek kapısını olduğunu dünyaya haykırsın. Yatırımcılarımızı cesaretle harekete geçmeye çağırıyorum” açıklamalarında bulundu.

MİLLİ DURUŞ VURGUSU

MÜSİAD’ın milletle bağını asla koparmadan büyümeye devam etmesini memnuniyetle izlediğini ifade eden Erdoğan, “Bu yönüyle MÜSİAD, hem makro ekonomik politikaların belirlenmesinde hem de bunların sahadaki uygulamalarında en etkin sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Daha kucaklayıcı, daha toplayıcı toparlayıcı bir kuruluş olması bakımından da önemsiyorum. Devletle milletimiz ve özellikle de sermaye çevreleri arasındaki güçlü köprü olan MÜSİAD, verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak, milli ve yerli duruşunu da göstermiştir. Bunun en önemli ispatı da 15 Temmuz olayıdır. 15 Temmuz olayında beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz” diye konuştu.

EKONOMİDE DEVRİM

AK Parti iktidarlarının yönetimindeki son 17 yılda Türkiye’nin her alanda gelişim gösterdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Demokrasimizi güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla Türkiye, geçmişte kendisine vakit ve enerji kaybettiren tartışmaları geride bıraktı. Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devletimizi güçlendirdik. Dış politikada ülkemizin algısını değiştirdik, pasaportumuza itibar kazandırdık. Dünyanın en güçlü sosyal ve sağlık yardımı sistemlerinden birini kurarak, hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmamasını sağlamaya çalıştık. Maziden atiye güçlü bir köprü kurarak, yeni nesillerin tarihlerini, kültürlerini, değerlerini öğrenmelerini ve buradan aldıkları güçle geleceğe hazırlanmalarını temin etmenin gayretinde olduk.”