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Başkan Erdoğan: Artık kontrol bizim elimizde

Başkan Erdoğan, ekonomiyi çökertmeye yönelik kur operasyonlarının devam ettiğini belirterek “Ama artık kontrol elimizde” dedi. Çarşı pazardaki sıkıntıların farkında olduğunu belirten Erdoğan “Önceliğimiz bunları çözmek” diye konuştu.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25’inci Genel Kurulu dün gerçekleşti. Zirvede konuşan Türkiye Başkan’ı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide dalgalanma sürecinin geçtiğini belirterek, dış operasyonlara karşı dirençli hale gelindiğini söyledi. Dış kaynaklı gerçekleştirilen döviz operasyonuna değinen Erdoğan, “Kur üzerinde ekonomimiz çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizde. Geçen Ağustos’ta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Küçük iniş çıkışlar olacaktır ama yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz. Çarşıdaki pazardaki mutfaktaki sıkıntıları iyi biliyoruz. Bunların çözümünü önceliklerimizin en başına aldık. Milletimiz seçim değil geçim derdinde olduğunun şuuruyla çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu. MÜSİAD üyelerine de seslenen Erdoğan “MÜSİAD üye sayımız 11 bin. MÜSİAD’ın en az her üyesi 2-3 istihdam yapması lazım en az. Siz de birilerine örnek olmanız lazım. En az 2-3 işsizi istihdam sahibi yapıp MÜSİAD bir ekmek kapısını olduğunu dünyaya haykırsın. Yatırımcılarımızı cesaretle harekete geçmeye çağırıyorum” açıklamalarında bulundu. 

MİLLİ DURUŞ VURGUSU 

MÜSİAD’ın milletle bağını asla koparmadan büyümeye devam etmesini memnuniyetle izlediğini ifade eden Erdoğan, “Bu yönüyle MÜSİAD, hem makro ekonomik politikaların belirlenmesinde hem de bunların sahadaki uygulamalarında en etkin sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Daha kucaklayıcı, daha toplayıcı toparlayıcı bir kuruluş olması bakımından da önemsiyorum. Devletle milletimiz ve özellikle de sermaye çevreleri arasındaki güçlü köprü olan MÜSİAD, verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak, milli ve yerli duruşunu da göstermiştir. Bunun en önemli ispatı da 15 Temmuz olayıdır. 15 Temmuz olayında beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz” diye konuştu. 

EKONOMİDE DEVRİM 

AK Parti iktidarlarının yönetimindeki son 17 yılda Türkiye’nin her alanda gelişim gösterdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Demokrasimizi güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla Türkiye, geçmişte kendisine vakit ve enerji kaybettiren tartışmaları geride bıraktı. Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devletimizi güçlendirdik. Dış politikada ülkemizin algısını değiştirdik, pasaportumuza itibar kazandırdık. Dünyanın en güçlü sosyal ve sağlık yardımı sistemlerinden birini kurarak, hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmamasını sağlamaya çalıştık. Maziden atiye güçlü bir köprü kurarak, yeni nesillerin tarihlerini, kültürlerini, değerlerini öğrenmelerini ve buradan aldıkları güçle geleceğe hazırlanmalarını temin etmenin gayretinde olduk.”   

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Türkiye, artık uluslararası arenada güçlü ve etkin bir oyuncu. Güçlenen bir Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomi-politik ortam, bizleri yıldırmaz. Aksine daha büyük hamleler ve ilerleme yolunda daha cesur adımlar atmak adına cesaretlendirir ve yüreklendirir” dedi. Kaan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir vakitler, bazı hayallerin bırakın icrasını, bahsi bile mümkün değildi. Hayal etmek, dava insanlarının ortak meselesidir. Lakin o insanları bir hayale inandırmak ve yola çıkmak ise, liderlik meselesidir. Büyük Türkiye hayalini kurduran, bu hayale bizleri inandıran, bu hayal için yola revan eden ve bugünün Türkiye’sini inşa eden liderimizin, sözünü bugün MÜSİAD ailesi olarak kendi süreçlerimiz için tekrarlıyoruz, ‘Durmak yok, Yola devam’ diyoruz.” 

AKILLI BİNA

10 bin metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen yeni genel merkez, doğal ışıktan azami ölçüde yararlanacak şekilde tasarlandı. Elektrik, aydınlatma, yangın koruma vb. akıllı otomasyon sistemleriyle donatılan binada doğal, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü malzemeler kullanıldı. 

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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