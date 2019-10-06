Başkan Erdoğan: Felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası’nın doğru müdahalesiyle faizin düştüğünü, enflasyonun tek haneye indiğini söyledi. Erdoğan “Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını bozuyoruz” dedi.
Partisinin Kızılcahamam’daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını bozduklarını söyledi. Faizlerin gerilemeye başladığını belirten Erdoğan vatandaşları da Türk Lirası bazlı finansal ürünlere yatırım yapmaya çağırdı. Erdoğan “Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Milletimizin özgürlüğüne gözünü dikenlere olduğu gibi ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.
AÇIK BİTTİ
Erdoğan “Son yıllarda küresel çaplı spekülatif saldırıların odağında yer almamıza rağmen bu güçlü konumumuzu korumayı başardık. Dünya; bölgesel istikrarsızlıkların, göçlerin, ticaret savaşlarının, Avrupa Birliği’ndeki Brexit kaynaklı belirsizliğin arttığı bir süreçten geçiyor. Bu şartlar altında Türkiye, kazanımlarını korumakla kalmamış, cari açık gibi müzmin bir sorunu da çözebilme başarısı göstermiştir” diye konuştu. Uygulanan programın en büyük kazanımının, cari dengede elde edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin tüm rekorlarını kırarak temmuz ayı itibarıyla cari hesapta yıllık 4.4 milyar dolar fazla veren bir ekonomik yapıya kavuştuk. Yapısal reformların da desteğiyle cari dengedeki açık sorununu bir daha geri gelmemek üzere kapatmış oluyoruz” dedi.
Ekonomide sağlanan istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sürecinde faizin ve enflasyonun tırmanışa geçtiğini hatırlatarak, “Şimdi ise yeniden hamdolsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Faiz de enflasyonun ana tetikleyicisidir. İddia ile söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye konuştu.
Erdoğan konuşmasında enerji alanında yapılacak yatırımlara geniş yer verdi. Erdoğan “Borda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir’e temelini atacağımız fabrika ile helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye’de üreteceğiz” dedi.
FAİZ DAHA DA DÜŞECEK
Faiz konusunda dünyadaki diğer ülkelere bakılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan “Şu anda Japonya’da, Amerika’da, Avrupa’da eksi 1.5-2 faiz var. Avrupa aynı şekilde 1.5-2.5 arası. İsrail eksi faizle hareket ediyor. Bize ne oluyor da 40 veya bu civarda faizle hareket ediyoruz. Faizin bizim medeniyetimizin çerçevesi içerisindeki yeri de bellidir. O bütün pisliklerin başıdır. O sömürünün en önemli aracıdır. O emperyal mantığın en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız” dedi. Erdoğan “Merkez Bankası’nın yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir” dedi.
PARANIZI TL'YE YATIRIN
Başkan Erdoğan, vatandaşların borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisini arttıracak düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, “Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) da değinen Erdoğan, yüksek katma değerli ürünlerin üretimini teşvik edeceklerini söyledi. Erdoğan, “Sadece ekonomimizin değil geleneksel toplum yapımızın da belkemiği olarak gördüğümüz KOBİ’leri, finanstan pazara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır. Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5’in, işsizliği de yüzde 10’un altına indirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Üçüncü sondaj gemisi yolda
Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, “Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4 bin metrenin altına indi. Yavuz sondaj gemisini de Karpaz’daki görevinin ardından Güzelyurt-1 kuyusuna uğurladık” dedi. Erdoğan “Bizim sismik araştırmada 2 gemimiz var. 2 tane de sondaj gemimiz var. Bu sondaja belki 1 tane de bu ara ilave olacak ve kendimize ait 3 sondaj gemimizle artık dünyadan kiralama gibi bir sıkıntıya girmeyeceğiz” diye konuştu.
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