Partisinin Kızılcahamam’daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını bozduklarını söyledi. Faizlerin gerilemeye başladığını belirten Erdoğan vatandaşları da Türk Lirası bazlı finansal ürünlere yatırım yapmaya çağırdı. Erdoğan “Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Milletimizin özgürlüğüne gözünü dikenlere olduğu gibi ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.

AÇIK BİTTİ

Erdoğan “Son yıllarda küresel çaplı spekülatif saldırıların odağında yer almamıza rağmen bu güçlü konumumuzu korumayı başardık. Dünya; bölgesel istikrarsızlıkların, göçlerin, ticaret savaşlarının, Avrupa Birliği’ndeki Brexit kaynaklı belirsizliğin arttığı bir süreçten geçiyor. Bu şartlar altında Türkiye, kazanımlarını korumakla kalmamış, cari açık gibi müzmin bir sorunu da çözebilme başarısı göstermiştir” diye konuştu. Uygulanan programın en büyük kazanımının, cari dengede elde edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin tüm rekorlarını kırarak temmuz ayı itibarıyla cari hesapta yıllık 4.4 milyar dolar fazla veren bir ekonomik yapıya kavuştuk. Yapısal reformların da desteğiyle cari dengedeki açık sorununu bir daha geri gelmemek üzere kapatmış oluyoruz” dedi.

Ekonomide sağlanan istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sürecinde faizin ve enflasyonun tırmanışa geçtiğini hatırlatarak, “Şimdi ise yeniden hamdolsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Faiz de enflasyonun ana tetikleyicisidir. İddia ile söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında enerji alanında yapılacak yatırımlara geniş yer verdi. Erdoğan “Borda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir’e temelini atacağımız fabrika ile helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye’de üreteceğiz” dedi.

FAİZ DAHA DA DÜŞECEK