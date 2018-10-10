Başkan Erdoğan: Gelin yerli parayla ortak iş yapalım

Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle, DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri organizasyonu ile düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu dün İstanbul’da başladı. Zirvenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerine Türkiye ile ticarette yerel para birimi kullanma çağrısında bulundu. Türkiye’yi, bilhassa da ticareti döviz kurunun getirdiği risklerden kurtarmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli para ile gelin ortak iş yapalım diyorum. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım diyorum. Bu adımı atmak durumundayız” dedi.

İRAN VE ÇİN’LE YOL ALDIK

Son haftalarda yaşanan spekülatif saldırılar sonrasında bu meseleyi öncelikle gündemlerine aldıklarını anlatan Erdoğan, Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle bir süredir yürüttükleri müzakerelerde belli oranda mesafe kaydettiklerini aktardı. Süreç içinde bu noktada çok daha önemli başarılar elde edeceklerine inandığını belirten Erdoğan, sadece ana ticaret ortaklarla değil Afrika dahil, tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Burada öncelikli sorunun zihniyeti değiştirmek, meselenin alternatif yollarının mümkün olduğuna inanmak olduğunu dile getiren Erdoğan, “Afrika’nın Madibası, Nelson Mandela’nın dediği gibi ‘Çoğu zaman bizi korkutan ışık değil, içimizdeki karanlıktır’, bunu bilelim” dedi.

5 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Türkiye olarak ikili menfaatler temelinde, kazan kazan anlayışı içinde her türlü iş birliğine hazır olduklarını, süratle karanlığın aydınlığa dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Sizlerin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini derinleştirmek, yeni ufuklara taşımak için tüm gücünüzü harcayacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan, göreve geldiklerinde Afrika’da 12 büyükelçilik varken, bugün 41 büyükelçiliğin bulunduğunu ve bu sayının artarak devam edeceğini söyledi. Sadece Cumhurbaşkanlığı döneminde 21 farklı Afrika ülkesini ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerde heyetlerinde, iş adamları ve yatırımcıların da olmasına önem verdiklerini aktaran Erdoğan, yine aynı dönemde 16 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet başkanını Türkiye’de misafir ettiklerini anımsattı.

Erdoğan “Büyükelçiliklerimizin yanında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. Afrika kıtasında ise 11 ülkede 12 müşavirimiz vardı, şimdiyse 26 ülkede 37 müşavirimiz var” dedi. Erdoğan “Türkiye burslarıyla 50’yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenci, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizde eğitim alıyor” diye konuştu.

Birlikte üretelim paylaşalım

Erdoğan Zirvedeki konuşmasında “Neyimiz var, neyimiz yoksa bunu birlikte üretelim, paylaşalım. Çoğu ülkede, ekonomide sömürge döneminden kalan çarpıklıkların giderilmesine müsaade edilmemektedir. Açık söylüyorum bunun adı neo-kolonyalizmdir. Bu klasik sömürgecilik düzeninin, modern dönemdeki uygulamasından başka bir şey değildir. Hem Türkiye’nin hem de bugün burada bulunan pek çok Afrika ülkesinin tarihi, işte bu zulüm ve istibdat düzenine karşı ortaya konulmuş, düzenlemelerle doludur” dedi.

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