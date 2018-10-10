Başkan Erdoğan: Gelin yerli parayla ortak iş yapalım
İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, doların baskısına karşı ortak hareket etmeye çağırdı. Erdoğan “Yerli ve milli para ile gelin ortak iş yapalım” dedi.
Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle, DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri organizasyonu ile düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu dün İstanbul’da başladı. Zirvenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerine Türkiye ile ticarette yerel para birimi kullanma çağrısında bulundu. Türkiye’yi, bilhassa da ticareti döviz kurunun getirdiği risklerden kurtarmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli para ile gelin ortak iş yapalım diyorum. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım diyorum. Bu adımı atmak durumundayız” dedi.
İRAN VE ÇİN’LE YOL ALDIK
Son haftalarda yaşanan spekülatif saldırılar sonrasında bu meseleyi öncelikle gündemlerine aldıklarını anlatan Erdoğan, Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle bir süredir yürüttükleri müzakerelerde belli oranda mesafe kaydettiklerini aktardı. Süreç içinde bu noktada çok daha önemli başarılar elde edeceklerine inandığını belirten Erdoğan, sadece ana ticaret ortaklarla değil Afrika dahil, tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Burada öncelikli sorunun zihniyeti değiştirmek, meselenin alternatif yollarının mümkün olduğuna inanmak olduğunu dile getiren Erdoğan, “Afrika’nın Madibası, Nelson Mandela’nın dediği gibi ‘Çoğu zaman bizi korkutan ışık değil, içimizdeki karanlıktır’, bunu bilelim” dedi.
5 BİN ÖĞRENCİYE BURS
Türkiye olarak ikili menfaatler temelinde, kazan kazan anlayışı içinde her türlü iş birliğine hazır olduklarını, süratle karanlığın aydınlığa dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Sizlerin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini derinleştirmek, yeni ufuklara taşımak için tüm gücünüzü harcayacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan, göreve geldiklerinde Afrika’da 12 büyükelçilik varken, bugün 41 büyükelçiliğin bulunduğunu ve bu sayının artarak devam edeceğini söyledi. Sadece Cumhurbaşkanlığı döneminde 21 farklı Afrika ülkesini ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerde heyetlerinde, iş adamları ve yatırımcıların da olmasına önem verdiklerini aktaran Erdoğan, yine aynı dönemde 16 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet başkanını Türkiye’de misafir ettiklerini anımsattı.
Erdoğan “Büyükelçiliklerimizin yanında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. Afrika kıtasında ise 11 ülkede 12 müşavirimiz vardı, şimdiyse 26 ülkede 37 müşavirimiz var” dedi. Erdoğan “Türkiye burslarıyla 50’yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenci, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizde eğitim alıyor” diye konuştu.
Birlikte üretelim paylaşalım
Erdoğan Zirvedeki konuşmasında “Neyimiz var, neyimiz yoksa bunu birlikte üretelim, paylaşalım. Çoğu ülkede, ekonomide sömürge döneminden kalan çarpıklıkların giderilmesine müsaade edilmemektedir. Açık söylüyorum bunun adı neo-kolonyalizmdir. Bu klasik sömürgecilik düzeninin, modern dönemdeki uygulamasından başka bir şey değildir. Hem Türkiye’nin hem de bugün burada bulunan pek çok Afrika ülkesinin tarihi, işte bu zulüm ve istibdat düzenine karşı ortaya konulmuş, düzenlemelerle doludur” dedi.
Afrika'da 65 milyar dolarlık iş yapıyoruz
Erdoğan, “Ülkemizin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının değeri 6.2 milyar doları geçti. Müteahhitlerimiz kıta çapında 65 milyar dolar değerinde, bin 150 proje üstlenmiş durumdalar. Türk Eximbank, Afrika’daki ticari finansman ve altyapı projeleri için kredi desteği sağlıyor. Şimdiye kadar 46 Afrika ülkesiyle ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması imzaladık ve karma ekonomik komisyon mekanizmaları oluşturduk” diye konuştu. Erdoğan ayrıca 28 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nı, 5 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması’nı, 12 ülkeyle Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nı imzaladıklarını ifade etti.
Yatırıma davet ettiler
Zirvede konuşan Afrikalı başkanlar Türk işadamlarını yatırıma davet etti.Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome “Etiyopya olarak doğal enerji kaynaklarımız, 100 milyondan fazla iş gücümüz, güçlü makro ekonomimiz ve istikrarlı yönetimimizle Türk iş insanlarını yeni yatırımları için ülkemize davet ediyoruz. Ne mutlu ki Türk iş insanlarının Etiyopya’da endüstriyel bölgeler kurmak istediklerini öğrendik. Etiyopya, bu konuda daima Türkiye’nin yanında olacak ve elinden gelen desteği sunacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Afrika arasındaki dostluk ve dayanışma, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü şekilde devam edecek” dedi. Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı Edouard Ngirente “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için Türkiye ile güçlü ilişkileri geliştirerek, sanayi konusunda gelişmek istiyoruz. Serbest ticaret bölgemiz Türkiye için çok çok büyük bir potansiyel oluşturuyor. Birçok alanda kazan kazan stratejisiyle birlikte daha güçlü ortaklıklara imza atacağız” dedi.
2003’teki açılımla ihracatımız 5 kat arttı
Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda dünyada esen korumacılık ve içe kapanma rüzgarlarının tersine, Türkiye-Afrika ilişkilerini her açıdan zirveye taşımak” dedi. Türk Eximbank, Afrika Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve (Türk) Eximbank’ın Afrika’da proje ortaklığı yaptığı İngiliz ve Alman Eximbankları dahil 8 kredi ve finans kuruluşunun etkinlikte yer aldığını söyleyen Pekcan “2003 yılında hayata geçen Afrika açılımı sayesinde Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri tarihin altın çağını yaşıyor.15 sene gibi kısa bir sürede Afrika kıtasına ihracatımız 5 katına, ithalatımız 3 katına çıktı. 20 milyar doları aşmış bulunuyoruz” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türk iş insanlarının Afrika’nın geleceğinin inşasına katkı sunabileceğini ve sürdürülebilir geleceğe birlikte yatırım yapılabileceğini söyledi.
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