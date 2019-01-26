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Başkan Erdoğan: Gözü dönmüş spekülatörlere izin verilemez

Başkan Erdoğan, Gaziantep adaylarının açıklaması sırasında fiyat artışlarını gündeme getirdi. Dolar düştü mü? Borsa yükseldi mi? diye soran Erdoğan, bazılarının hala fiyatlar üzerinde fırsatçılık peşinde olduğunu söyledi.

  • star.com.tr
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Başkan Erdoğan, dolar yükselişi ile yükselen fiyatların inmeyişine yapılacak müdahalenin sinyalini Gaziantep'ten verdi. Dünyanın hiçbir yerinde gözü dönüş spekülatörlere izin verilmediğini söyleyen Erdoğan, buna müdahale için hazırlık yapıldığını söyledi. "Serbest ticaret şartları bozuldu" diyen Erdoğan, belediyeleri kontrol faaliyetlerine davet etti.

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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