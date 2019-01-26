Başkan Erdoğan: Gözü dönmüş spekülatörlere izin verilemez

Başkan Erdoğan, dolar yükselişi ile yükselen fiyatların inmeyişine yapılacak müdahalenin sinyalini Gaziantep'ten verdi. Dünyanın hiçbir yerinde gözü dönüş spekülatörlere izin verilmediğini söyleyen Erdoğan, buna müdahale için hazırlık yapıldığını söyledi. "Serbest ticaret şartları bozuldu" diyen Erdoğan, belediyeleri kontrol faaliyetlerine davet etti.