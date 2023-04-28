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Ekonomi

Kritik görüşmenin detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirmiş olduğu görüşmenin detayları ortaya çıktı. İki liderin görüşmesinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası ilave havayolu seferleri için de mutabakata varıldığı vurgulandı.İkili görüşmede yeni ödeme sistemi üzerinde anlaşıldı. Yeni ödeme sistemine göre Rus turistler 'debit kart' ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek.

28 Nisan 2023 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Kritik görüşmenin detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin anlaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirmiş olduğu görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Suriye ile dörtlü çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var" dedi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Rus lidere tahıl koridorunun uzatılması telkininde bulunduğunu ve Putin'in "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediğini ifade etti.

İki liderin görüşmesinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Türkiye'nin sattığı domates kotasının 500 bin tona çıkarıldığı belirtilirken ilave havayolu seferleri için de mutabakata varıldığı vurgulandı. Enerjide iş birliği mutabakatı sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, ikili görüşmede yeni ödeme sistemi üzerinde anlaşıldı. Yeni ödeme sistemine göre Rus turistler "debit kart" ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Putin
  • Cumhurbaşkanlığı kaynakları

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