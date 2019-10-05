Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz

Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Başkan Erdoğan, enerji konusunda son dönemde tarihi önemde atılımlar içinde olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, hükümete geldiklerinde doğal gazı tüm şehirlere ulaştırma sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bu sözümüzü tuttuk ve 2018 yılı sonu itibarıyla 81 şehrimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Bu güvenli ve çevreye saygılı enerji kaynağının ilçe ve belde merkezlerine yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bugüne kadar 517 yerleşim merkezini doğal gaza kavuşturduk. Yıl sonu hedefimiz bu sayıyı 550 yerleşim merkezine çıkarmaktır." diye konuştu.

Yerli kaynaklardan elektrik üretim oranının yüze 65 seviyesine çıktığını belirten Başkan Erdoğan, "Böylece yılda 1,5 milyar doları yurt dışına ödemekten kurtulduk. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı da yüzde 48,5 düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, bu yıl rüzgar enerjisinde önemli bir yarışma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, 4 bölgede belirledikleri bin megavatlık kapasite için yerli ve yabancı pek çok enerji şirketinin başvuruda bulunduğunu vurguladı.

Böylece Türkiye'ye önemli bir enerji yatırımı kazandırdıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yeni yarışmalar için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Başkan Erdoğan, karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz artık bizim bu sismik araştırmada 2 gemimiz var. 2 tane de sondaj gemimiz var. Bu sondaja belki 1 tane de bu ara ilave olacak ve kendimize ait 3 sondaj gemimizle artık dünyadan kiralama gibi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Türkiye Petrolleri, yurt içi petrol üretiminde 50 bin varili geçerek son 20 yılın rekorunu kırdı. Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğal gaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır."

Buradan elde edecekleri doğal gazın, cari işlemler dengesine 5 milyar lira düzeyinde katkı yapacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu tür çalışmalarda bulunan miktarın küçük veya büyük olmasından daha önemlisi rezervlerin üretilebilir hale gelmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasıdır." dedi.

- TÜRKAKIM PROJESİ

Başkan Erdoğan, TürkAkım'ın denizin altından geçen kısmının geçen yıl tamamlandığını hatırlatarak, bu sene sonuna doğru TürkAkım'dan ilk gaz akışını Rusya'dan gerçekleştireceklerini söyledi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ikinci bölümü olan Eskişehir, Edirne kısmının tamamlandığını ve yakında devreye alınacağını belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bor cevherinin ileri teknoloji ile işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir'e temelini atacağımız fabrika ile özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz.

Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin 5,4 milyar metreküplük toplam kapasitesinin tamamlanmasını sağlayacak son bölümün temelini bu yıl attık. Halihazırda 600 milyon standart metreküp depolama kapasitemizin yüzde 100'ü doludur. 2021 yılında bu kapasiteyi 2 katına çıkartıyoruz. Bu yıl temelini attığımız bölümün 2023'te devreye girmesiyle de tuz yapılarında dünyanın en büyük depolama tesisine sahip olacağız."