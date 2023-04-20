Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı 'Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir sene içinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik değişiklik ve kirlilikte çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçirmiş olacağız."

Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız.