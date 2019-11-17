Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre; makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin SSP'li sosyal hakkına kavuşacak.

HAK KAYBI BİTECEK

Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmazken, bu kapsamdaki çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu çok eski bir konu, bakanlığa gelir gelmez kangren haline gelmiş bu işe sahip çıktım. Çalışmamızı Külliye'ye sunduk ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer bakanlıkların benzer durumdaki personelleri için genel bir düzenleme hazırlanması talimatını verdi ve artık sona geldik" dedi.