22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 10 bin çalışan haklarına kavuşacak

Hükümet kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan sözleşmeli personelin de sorunlarını çözecek. Makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin çalışan haklarına kavuşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre; makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin SSP'li sosyal hakkına kavuşacak.
 
HAK KAYBI BİTECEK
 
Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmazken, bu kapsamdaki çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu çok eski bir konu, bakanlığa gelir gelmez kangren haline gelmiş bu işe sahip çıktım. Çalışmamızı Külliye'ye sunduk ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer bakanlıkların benzer durumdaki personelleri için genel bir düzenleme hazırlanması talimatını verdi ve artık sona geldik" dedi.
 
Toplam 16 bakanlıkta görev yapan süreli sözleşmeli personelin artık sözleşmeli personel hale geleceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıktı. Yılbaşına yetişeceğini ön görüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren personel maaş hesaplamaları bu sisteme göre yapılacak. 1 Ocak'tan itibaren kadro ve hak kayıplarını çözülecek sistemin hayata geçeceğini düşünüyoruz çünkü bütçe hesaplamalarımızı da ona göre yaptık" şeklinde konuştu.
 
SÖZLEŞMELİ OLACAKLAR
 
Yönetmelikte Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ndeki personelin "sözleşmeli" olarak kadroya alınması öngörülüyor. SSP'liler, halen yevmiyeli, kısmi zamanlı ve iş başı şeklinde çalışıyor.
 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
 
Kasım 2019'da yayınlanan 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen SSP'li personelin çalışma koşulları, sözleşmeleri ve istihdamlarına yönelik konuların netleştirilmesi gerekiyordu. Ocak'ta hayata geçecek yeni düzenleme ile süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak.
 
(Sabah)

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Ezo Sunal müjdeyi verdi! 'Kemal Sunal' belgeseli geliyor

Ezo Sunal müjdeyi verdi! 'Kemal Sunal' belgeseli geliyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 

Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA