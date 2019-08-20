Başkan Erdoğan talimatı verdi! Selden etkilenen esnafa kredi müjdesi

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Selden etkilenen esnafa 100 bin liralık kredi verilecek

Bakan Varank, 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz Kosgeb’in “Acil Destek Programı” kapsamında 100.000₺’ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz.' dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu.

Vali Yerlikaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Eminönü alt geçidindeki esnafı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve KOSGEB Başkan Yardımcısı ile cumartesi günü yaşanan su baskınıyla ilgili dün yaptıkları hazırlıklardan sonra ziyaret ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, vatandaş ve esnafa öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Biz onlarla beraber hem büyükşehir, Fatih Belediyemiz, diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık hem de Sayın Mustafa Varank Bakanımızın dün yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, onun müjdesini verdik. Onun müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Ayrıca onlara destek olması açısından kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da kardeşlerimizle paylaştık. Mehmet Bey, buradaki çarşının sözcüsü. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla da ilgili başta Büyükşehir, Fatih Belediyemiz, kurumlarımız hep beraber alınan, alınacak önlemlerle de ilgili onlarla istişare ettik, onların da değerlendirmelerini aldık."

"Temennimiz, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'umuzda yaşanmasın. Ama yağış olacak, sağanak olacak, kar olacak. Bunlar mutlaka olacak." diyen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp zamanında bütün İstanbul'a, risk olan yerlere, oradaki evsel veya iş yeriyle ilgili hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmaları yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını Mehmet Bey kardeşimize ilettik."

BAKAN VARANK MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafa yönelik Acil Destek Kredisi Programı hazırladıklarını bildirdi. 
 

Esnafa KOSGEB üzerinden faizsiz kredi verileceğini belirten Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." bilgisini paylaştı.

FAİZSİZ KREDİNİN ŞARTLARI
 
Eminönü Yeraltı Çarşısı'ndaki su baskınından etkilenen ve bu durumunu valilik ve kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi Programı hazırlandı.
 
Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 100 bin lira olacak. Faizsiz kredinin vadesi, ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak. Müracaatlar, KOSGEB'in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerine yapılabilecek.
 
Bakan Varank, kredi müjdesini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Eminönü esnafını ziyareti sırasında telefonla arayarak iletti.

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