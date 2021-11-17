Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:46

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

'İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.' ifadesini kullanan Erdoğan, faiz ve enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tüm milletimizin, tüm İslam aleminin başı sağ olsun"

Sözlerimin hemen başında, dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar ve mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Yakınlarının, sevenlerinin, bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğü diriliş davası yolunda kendisini takip edenlerin, okuyucularının, tüm milletimizin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın başı sağ olsun.

"İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ediyordu"

Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerinden olan bu müstesna değerimizin vefatı, hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan, sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi altında şekillendirmişti.

Onun "Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum" sözü bile tek başına hepimizi üzerinde uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür.

Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyi, alacak çok feyzi, ilhamı olduğuna inanıyorum. Elbette Sezai Karakoç'u hepimizin gençliğinin şiiri Mona Rosa'sız anmak olmaz.

Bir daha ölmemek üzere ölünün ayağa kalkışı olarak tasvir ettiği ebedi dirilişine kavuşan Sezai Karakoç'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

"Sayın İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum"

Biraz önce sizlerin takdiriyle AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi GrupBaşkanlığına seçilen Sivas Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Naci Hocamıza, Grup Başkanı sıfatıyla bugüne kadar yaptığı hizmetler için şahsım, grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı inşallah sürdüreceğiz.

İsmet Yılmaz kardeşimiz, geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011 yılından beri de milletvekili, bakan, Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı olarak görev üstlenen tecrübeli bir arkadaşımızdır. Bütçe görüşmeleri ve sonrasında çok önemli yasa çalışmalarının gündeminde olduğu grubumuzun, İsmet Yılmaz kardeşimizin riyasetinde ahenkli ve verimli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum.

"Meclis'in lokomotifi, Cumhur İttifakını oluşturan partilerin milletvekilleridir"

Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in lokomotifi, Cumhur İttifakını oluşturan partilerin milletvekilleridir. Sizler ne kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı işlere imza atarsanız, demokrasimizin üç sacayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar.

Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, duruşa, ahlaka ve haysiyete sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclisimiz milletimizin gözbebeğidir.

"Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez"

Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele genel başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki millet işte bu tür bu bayana gereken dersi, gereken cevabı inşallah 2023'ün haziranında verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.

"Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın yeri de adı da bellidir"

Karşınıza geçip bölücü örgüt propagandası yapana mahcup bir edayla mukabele ediyorsunuz. Buna karşılık şehit yakınının hiçbir hakaret içermeyen isyanına bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın yeri de adı da bellidir. Şehitlerinin emanetlerine ve gazilerine saygı göstermeyenler, ülkesinin milli güvenlik çıkarlarına öncelik vermeyenlerden bu millete hayır gelmez.

"Bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği hedef alınmıştır"

Meclisimiz bölücü terör örgütünün payandasından kurtulmayı başaramamış bir kesimin özellikle yükünü zaten uzunca bir süredir çekmektedir. Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır siyasi hesaplarla ve geçmişte verdiği oyları inkar pahasına bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. Biz bunların yüzleri kızarmadan aynı yalanı tekrarlamalarına alıştık.

Kendileriyle hukuk önünde hesaplaşıyor, attıkları iftiraların bedelini ödetiyorduk. Ama bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır. Evet, CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Daha vahimi bu tutum değişikliğinin CHP'nin kendi iradesiyle değil, sınırlarımız dışından verilen talimatlarla gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

"Karın ağrılarını hepimiz biliyoruz"

Türkiye'nin Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgeler vasıtasıyla terör tehdidini kendi topraklarından ve vatandaşlarından uzak tutmasına tahammül edemeyenlerin karın ağrılarını hepimiz biliyoruz.

"Sen önce benim bu başörtülü kızlarımdan helallik iste"

Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın, bugün birden böyle aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi? Ey Bay Kemal, sen önce benim bu başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan hala kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudun be? Hayatın yalan, hayatın yalan... Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte bir işlevi olmadığını bilmesek diyeceğiz ki olabilir. İnsan değişebilir, geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşmek suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim be, çektim. Ama sen bunların hiçbirinin kadrini kıymetini bilmedin, anlamadın. Sende anlayacak yüz de yok. Buradaki sorun şu ki; maalesef ortada bir değişim de yok, değişen kimse de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.

CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir. Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir.

"Elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz"

Salgın döneminde hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer aldık hem de süreci geçirmesini sağlayacak tedbirleri aldık. Aynı şekilde küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Doğalgazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal, bunu niye konuşmuyorsunuz? Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bunu niye söylemiyorsunuz?

Asgari ücret zammı... Faiz ve enflasyonla mücadele

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?

Biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca da hemen iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.

20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal! Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım. Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında... Karayollarında kamyonların, TIR'ların yoğun bir şekilde gidip geldiklerini görünce işte diyorum Türkiye bu! Ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor.