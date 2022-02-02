Reuters 2 Şubat 2022 Çarşamba 08:51 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:14

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri; güçlendirme kredisi için 80,000 TL'den 160,000 TL'ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200,000 TL'den 400,000 TL'ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı limiti ise 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi de 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.