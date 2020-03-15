AA 15 Mart 2020 Pazar 11:43 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 11:43

Dato Ku Jaafar Ku Shaari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un, kendileri için çok aktif bir yıl olduğunu ve D-8'in 22'nci yıl dönümü ile bazı sektörel inisiyatifler üstlendiklerini ifade etti.



Geçen yıl D-8'i 2030'a taşıyacak yeni yol haritası, bu süreçte nasıl ilerleyecekleri ve yeni fikirlere ilişkin komisyon toplantıları yaptıklarını anlatan Shaari, bu toplantılarda alınan kararların mayıs sonunda Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleşecek zirvede onaylanacağını bildirdi.



Önümüzdeki 10 yıl için ekonomik büyüme ve kalkınmaya ivme kazandırmak üzere üye devletlerin birçok farklı alanlarda iş birliklerini artırabileceği bir platform, mekanizma ve ekosistem yaratmada örgütün harekete geçirilmesinin önem taşıdığını kaydeden Shaari, çalışmalarının protokol yaptıkları haber ajanslarıyla gündeme gelmesinin, D-8'in daha görünür hale gelmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.



- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti"



Dato Ku Jaafar Ku Shaari, 2020'nin kendileri için önem arz ettiğini, bu yıl D-8'in 10'uncu zirvesini Dakka'da gerçekleştireceklerini, zirvede birçok yeni fikir ve projenin ele alınacağını, yan toplantılar olacağını ve gençlik üzerine projelerin konuşulacağını anlattı.

Shaari, gençler için ekonomik aktiviteler, KOBİ'lere ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik çalışmalar planladıklarını aktararak, "Özel bir teknoloji fuarı gerçekleştireceğiz. Bir iş forumuna sahip olmak istiyoruz. Çünkü 2018 yılında ticaret endüstrisi odalarını kurduk." dedi.



Zirve sırasında yapmayı planladıkları aktiviteler ve başlatılacak birçok yeni girişimin liderler tarafından onaylanacağını aktaran Shaari, "Bu, üyelerin farklı alanlarda birlikte gerçekleştireceği yeni bir fırsat ve potansiyel imkanı yaratacaktır. Aynı zamanda özel sektörle çok yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Shaari, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca Türk hükümetinden ve farklı devlet kurumlarından destek aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı boyunca birçok yeni şeylerin çalışmasına başladık. Çalışma ve bir şeyleri yapma şeklimiz değişti. Organizasyona ve çalışmalarımıza dinamizm kazandırdık." dedi.



Üye devletlerin yerel para birimlerini kullanabileceği bir sistemin kurulacağını bildiren Shaari, "Bu gelişme, bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile takas odası kurma çalışmalarımız devam ediyor. Burada yerel para birimlerimizi kullanacağız. Özel Ekonomi Bölgesi kurma planımız devam ediyor. Umarım bu yılki zirvede onaylanacaktır." diye konuştu.



- "Erbakan, fikrini başlattı, o vizyonu takip etmeye devam ediyoruz"



D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Shaari, üye ülkelerde bulunan üniversiteler ile iş birliği çerçevesinde veri tabanı merkezi kuracaklarını, akademik çalışmaların geniş şekilde ele alınabileceği bir veri tabanı merkezi üzerinde çalıştıklarını anlattı.

D-8'i kurucularından Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile tanıştığını, o zamanlarda karşılaşılan zorlukları paylaştıklarını aktaran Shaari, "Erbakan, fikrini başlattı, o vizyonu takip etmeye devam ediyoruz. Erbakan, Müslüman ülkelerin birlikte gelişebilmeleri, iyi bir ekonomik büyümeye sahip olmaları ve yaşam standartlarının iyileştiğini görmek isterdi. Bu, bize bırakılan güzel miras ve bilgelik..." diye konuştu.



Shaari, üye ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önemine değinerek, şöyle dedi:

"Daha iyi ticaret tesis edilmesinin temin edileceği bir ticaret sisteminin gündeme gelmesi gerekiyor. Kendi para birimlerimiz ile ticaretin gerçekleşeceği, ortak çalışmaların yapılacağı, kendi teknolojik çalışmalarımızın yapılacağı ve diğer ülkelere daha az bağımlı hale geleceğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlikte çalışılarak kendi yeniliklerimizi, teknolojimizi üretebileceğimiz arzusunu dile getirmişti. Şu an tam olarak bunu görebiliyoruz. Liderler düzeyinde böyle bir isteğin olması, bizi yeteneklerimize ve insan sermayemize güvenmeye teşvik ediyor."



Sadece kamu ile değil, özel sektör ile iş birliğini sürdürmek istediklerini ifade eden Shaari, "Bu şekilde profesyonel olmalıyız, pragmatik olmalıyız, eylem odaklı olmalıyız. Bu örgütü, üye ülkelerimizin üyeleri olduğu kadar diğer örgütler için de önemli hale getirme zamanı geldi. Bir marka bilinci oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.