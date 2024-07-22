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  • Başkan Erdoğan'ın ziyareti etkili oldu! 3 yıl sonra elektrik ihracatı yeniden başladı
Ekonomi

Başkan Erdoğan'ın ziyareti etkili oldu! 3 yıl sonra elektrik ihracatı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın ziyareti etkili oldu! 3 yıl sonra elektrik ihracatı yeniden başladı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Bayraktar'ın, Bağdat ve Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası işbirliklerini masaya yatırdığı kaydedildi.

Ziyaretten 3 ay sonra iki ülkenin enerji alanında yeni bir adım attığına işaret edilen açıklamada, 3 yıllık aradan sonra Irak'a elektrik ihracatının başladığı, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı aktarıldı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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