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Başkna Erdoğan: Yerli ve milli paradan başka çıkış yolu yok

Başkan Erdoğan, İSEDAK üyelerine ‘milli parayla ticaret’ çağrısı yaptı. “Başka çıkış yolu yok” diyen Erdoğan ticarette milli para birimini kullanmanın, emperyalist prangaları parçalama açısından önemli olduğunu söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 34. Toplantısı’nda İslam ülkelerine dolara karşı yerli ve milli para ile ticaret çağrısı yaptı. Zirvenin açılışında konuşan Erdoğan kendi meselelerini kendilerinin çözebilmesi için ellerindeki platformları, araçları en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirterek “Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, kollarımıza vurulan emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir” dedi. Erdoğan “İSEDAK’a üye ülkeler olarak birbirimize ne kadar çok yatırım yaparsak, ticaretimizi ne kadar artırırsak o kadar güçlü oluruz. İslam İşbirliği Teşkilatı içi ticareti yüzde 25’e çıkarmaya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İslam ülkeleri, tercihli ticaret sisteminin yürürlüğe girebilmesi için ilgili ülkeleri taviz listelerini güncellemeye ve diğer prosedürleri tamamlamaya davet ediyorum” diye konuştu.      

CAN SİMİDİ OLACAK

“Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Yine tüm üye ülkelerimizi İslam Kalkınma Bankası’nın ve alt kurumlarının ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerine katılmaya çağırıyorum. Sizlerin de bildiği gibi Amerika’daki mevcut yönetimin gümrük vergilerini yükseltmesi, dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırmıştır. Ticaret savaşlarının küresel ticarete, üretime ve refaha ciddi zararlarının olacağı aşikardır. Tarife dışı engellerin azaltılması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması dünya ticaretine yeni bir açılım sağlayacak ve bir can simidi olacaktır.”

ORTAK BORSALAR

Erdoğan “Bu yılki İSEDAK görüş alışverişi oturumunda ticaretin kolaylaştırılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde gümrüklerde risk yönetimi konusunun ele alınmasını son derece anlamlı ve isabetli buluyorum. Tercihli ticaret sistemi, altın borsası, gayrimenkul borsası ve İstanbul Tahkim Merkezi gibi inisiyatiflerin bir an önce uygulamaya konulabilmesi için çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘FİNANSMAN DESTEĞİNİ ARTIRACAĞIZ’
 
Toplantıda konuşan İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Bandar Hajjar, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun, üye devletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla vermiş olduğu finansman desteğini arttırmayı amaçladığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslami Ticaret, Sanayi  ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında “Şu an İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirmenin tek formülü var, bir araya gelmek. Bunun en önemli yolu da ticaret” dedi. 

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