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Başkonsolos Jessy Jeunju Yang: Koreli şirketler, Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang, Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için Kore'nin büyük şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini söyledi.

  • AA
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Yang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, geçen yıl 160 bin Koreli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, rakamın bu yıl 200 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

Yang, "Türkiye'de artık terör olayları yaşanmıyor ve politik olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bulunan bir köprü olduğu için Kore'nin büyük şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. 2018 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 7,2 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 160 Koreli şirket, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında da iş birlikleri artacak. Önümüzdeki dönem daha güçlü ilişkiler geliştirilecektir." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan önce Hong Kong, Singapur gibi Asya ülkelerinde görev yaptığını hatırlatan Yang, "Görev yaptığım ülkelerde Kore fanları oldukça fazlaydı. Türkiye'de de özellikle gençler arasında Kore kültürüne karşı bir sempati olduğunu görüyoruz. Kore kültürüne ilginin Türkiye'de artmasını umuyoruz. Kore şirketleri, önümüzdeki yıl çok meşhur bir K-Pop grubunu Türkiye'ye getirmeyi düşünüyor. Kore kültürü bu tip faaliyetlerle daha fazla yaygınlaşacaktır." dedi.

- "ŞU AN HAYATTA 2 BİN KORE GAZİSİ VAR"
 

Jessy Jeunju Yang, Türkiye'nin Kore savaşına 20 bin asker gönderdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesinin önümüzdeki yıl, 70. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şu an hayatta 2 bin civarı Kore gazisi var. Gazilerimiz, Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Sene içerisinde birçok şehri gezerek gazilerimiz ile buluştuğumuz davetler düzenliyoruz. Türkiye'nin Kore Savaşı'na yardımının 70. yılı anısına daha büyük bir organizasyon yapacağız ve tüm gazilerimiz ile buluşacağız."

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