Başörtüsü yasağının kalkmasıyla pilotluk hayali gerçek oldu! Gökyüzünde bir rol model

İstanbul'da doğup büyüyen Sert, ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladı. Parasız yatılı okulu bursunu kazanmasının ardından ailesinin yönlendirmesiyle erken yaşta çalışma hayatına atılan Sert, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra devlet memuru olarak çalıştı.

Başörtüsü yasaklarının kalkmasıyla "çocukluk hayalim" dediği pilotluk için kolları sıvayan Sert, pilotluk eğitimi alarak hayallerini gerçekleştirdi.

Sert, pilotluk hayalinin de ötesine geçerek, öğretmen pilot olarak yüzlerce pilota eğitim verdi, bir mesleği icra etmekle kalmayıp onu kuşaktan kuşağa aktaran simge isimlerden biri oldu.

Pilotluk eğitimlerinin yanı sıra sosyal medya içerikleriyle de havacılık dünyasında yerleşik ön yargıları kıran Sert, özellikle genç kadınlara cesaret veriyor, bu alanda var olmanın mümkün ve erişilebilir olduğunu gösteriyor.

Sert, AA muhabirine, pilotluk mesleğine uzanan hikayesini, başörtüsü yasağının kaldırılmasının kariyerindeki kritik rolünü ve kadınların havacılık sektöründeki varlığına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

- "ÇOCUKKEN ASTRONOT, PİLOT OLMAK İSTERDİM"

Çocukluk yıllarından itibaren pilotluk hayali kurduğunu dile getiren Sert, bu hayalin uzun süre ertelendiğini belirterek, "Çocukken astronot, pilot olmak isterdim. Hayat beni başka bir tarafa sürükledi, o hayaller bir süre uykuya daldı. Bir gün onlara ulaşana dek." dedi.

Sert, iş hayatına sağlık alanında adım attığını, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'ya insani yardım amaçlı seyahatler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu seyahatlerde uzun uçak yolculukları yaptığını anlatan Sert, o uçuşlarda çocukluk hayalinin yeniden canlandığını belirtti.

Pilotluk yolculuğunun önündeki en büyük engellerden birinin 2010'lu yıllara kadar süren başörtüsü yasakları olduğunu vurgulayan Sert, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz o dönemler okuyamadığımız yıllardı. Daha sonra bu yasaklar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı çalışmalarla kaldırıldı. Emeği geçen herkese yine teşekkür ediyorum çünkü olmaması gereken şeylerdi. Normalleşme süreci başladı ve pilotluk eğitimi almamın önü açıldı."

İstanbul'daki memuriyet görevini sürdürürken Adana merkezli bir uçuş okuluyla anlaşan Sert, eğitim sürecinin ciddi bir zaman ve emek gerektirdiğini söyledi.

Sert, çalışma düzenini tamamen yeniden organize ettiğini, işte gece nöbetlerine kaldığını ve çok yoğun bir mesaiyle pilotluk eğitimine devam ettiğini kaydetti.

- "BİR DERSTEN KALMAK HER ŞEYİ BAŞA SARIYOR"

Pilotluk eğitiminin en az 215 saatlik uçuşu kapsadığını belirten Sert, bu uçuşların bir bölümünün eğitmenle, bir bölümünün ise tek başına gerçekleştirildiğini aktardı.

Eğitimin en zorlayıcı aşamasının 14 dersten oluşan ATPL dersleri olduğunu vurgulayan Sert, "Geçme notu 75. On üç dersi geçip bir dersten 74 alırsanız, her şey başa sarıyor. Tüm dersleri yeniden almak zorundasınız. Bu yüzden çok sayıda arkadaşım bu aşamada bıraktı." diyerek süreci anlattı.

Zorlu derslerin ardından Instrument Rating (Aletli Uçuş Yetkisi), Ticari Pilot Lisansı (CPL) ve çift motor eğitimlerini başarıyla tamamlayan Sert, Uçuş Öğretmeni (Flight Instructor) lisansı da aldığını belirtti.

2020 yılında koronavirüs salgını sürecinde hava yollarında işe alımların yavaşlaması üzerine öğretmen pilot olarak çalışmaya yöneldiğini belirten Sert, "Farklı uçuş okullarında görev alarak çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Beni hocalarım nasıl yetiştirdiyse, ben de öğrencilerimi o şekilde yetiştirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

- "İLK BAŞÖRTÜLÜ PİLOT OLMAK SORUMLULUK DA GETİRİYOR"

Sert, pilotluk kariyerinin zamanlamasına ilişkin, "2012 yılında pilot lisansımı aldım. 2018'de Türk Hava Yollarına ilk kez başörtülü pilot alınacağı yönünde haberler çıktığında ben zaten aktif olarak pilotluk yapıyordum. Önemli olan kadın pilot sayısının artması, arttıkça bu durum normalleşecek." diye konuştu.

Başörtülü pilot olmaya dair değerlendirmelerde bulunan Sert, şöyle devam etti:

"Sektörde ilk başörtülü pilot olarak anılmak beraberinde belirli sorumlulukları getiriyor. Zaman zaman şaşkınlık ve mesafeyle karşılaşsam da bunun çoğunlukla tanımamaktan kaynaklandığını gördüm. Birlikte çalışmaya başladığımızda fark ediyorlar ki aynı eğitimi almışız, aynı dili konuşuyoruz. İnsanlar tanıdıkça, birlikte zaman geçirdikçe bütün ön yargılar ortadan kalkıyor."

Sert, karşılaştığı tepkilerden birini ise şu sözlerle anlattı:

"Antalya'ya sınav için gittiğimizde simülatör hocamız karşıladı. Hocamız, yanımdaki arkadaşım için 'Bu kadar çile çektin, bu kızı niye peşinden sürükledin?' dedi. Arkadaşım da 'Hocam, o da pilot' deyince şaşırdı."

- "KORKMADAN BU YOLA ÇIKIN"

Havacılık sektöründe toplam pilot sayısının 25 bini aştığını, buna karşın kadın pilot sayısının 2 binin altında olduğunu tahmin ettiğini belirten Sert, bu tablonun değişmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların sektörde daha görünür hale gelmesinin önemine işaret eden Sert, bunun hem mesleğin normalleşmesine hem de genç kızlar için rol model oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Pilotluk mesleğini düşünen genç kızlara ve kadınlara da seslenen Sert, "Bu yol anlık bir hevesle yürünemez. İç disiplin, sürekli çalışma ve iyi derecede İngilizce bilgisi temel kriterler. İstemeseniz bile yapmanız gerekeni yapabilecek misiniz, kendinize bu soruyu sorun." ifadelerini kullandı.

Sert, kendisine ulaşan başörtülü kız öğrencilere de aynı tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, "Eğer bu kriterlere sahipseniz, korkmadan bu yola çıkın. İnsan azmedip kendine bir hedef koyup çalışırsa yapamayacağı bir şey yoktur." diyerek sözlerini tamamladı.