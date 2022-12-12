Başvuru yapıldı: Karadeniz'de petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'de deniz yetki alanları içinde münhasır ekonomik bölge veya kıta sahanlığında yer alan 12 paftada 4 petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin 11 Aralık tarihli sayısında yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ilanlarında, TPAO'nun, Karadeniz'de; AR/TPO/KD/C23, D22, D23, AR/TPO/KD/D20, D21, AR/TPO/KD/E20, E21, F21 ile AR/TPO/KD/E22, E23, F22, F23 numaralı paftalarda 4 adet petrol arama ruhsatı için 6 Aralık'ta MAPEG'e başvurduğu belirtildi.