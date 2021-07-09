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Ekonomi

Başvuruda bulunuldu! Üç alanda petrol aranacak

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları için üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Reuters9 Temmuz 2021 Cuma 07:37 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 07:37
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Türkiye Petrolleri AO, Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre söz konusu alanlar Mersin ili Silifke ilçesi açıklarında, ancak Mersin körfezi içinde yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyurusuna göre MAPEG'e yapılan petrol arama ruhsatı başvurusunda, arama alanlarının; P32-cl, P32-a3 ve P32-d paftalarda yer aldığı belirtildi.

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