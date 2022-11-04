Batı, faizleri dizginleyemiyor! Türkiye ise meyvelerini topluyor: Muhalif ekonomistler şaşkın

Dünyanın gözü kulağı ondaydı. Enflasyonu düşürmek için ABD Merkez Bankası bir kez daha faiz artırdı. ABD'de faiz 14 yılın en yüksek seviyesinde yani 2008 krizinin bir benzeri yaşanıyor. Ancak FED Başkanı Powell yine de enflasyonu düşürme konusunda umutlu değil...



Powell: Bu seviyedeki faiz oranları etrafında önemli belirsizlik var. Hala almamız gereken yol var ve son görüşmemizden bu yana elde edilen veriler ileri seviyedeki faiz oranlarının daha önce umulandan daha yüksek olacağını gösteriyor

Yani özetle ED Başkanı Powell, faizi artırmak enflasyonu düşürmeye yetmiyor. Yeni faiz artışları yolda olacak diyor. Üstelik aynı yöntemi İngiltere de denedi. Londra yönetimi 8 kez faiz artırdı ama enflasyonu dizginleyemedi. Ancak tüm bu gelişmelere karşın muhalif iktisatçı yine sosyal medyadan Türkiye'yi hedef alan mesaj attı. Üstelik Türkiye ekonomisi modeli konusunda defalarca yanılmasına karşın bu kez de Türkiye'nin 2001 krizi dönemlerini göreceğini öne sürdü.

"Tahminimi yazayım: Dolar endeksi denen endeks 2000'li yıllardaki rekorunu kıracak..." mesajı attı. Üstelik Türk lirasının magma tabakasına indiğini iddia etti. Oysa geçen sene bakın ne diyordu?

Gelinen bu noktada belimiz bükülmüş durumda, bir yandan faizler yüksek piyasa durgun, Türkiye faizleri indirse dolar/TL iyice çıldıracak, indirmese burada tutsa bu seferde piyasalar durgunluk olacak.



Oysa Türkiye peş peşe faiz indirdiği, yılbaşına kadar faizi tek hanelere indirme hedefini açıkladığı halde dolar neredeyse bir yıldır 18 lira bandında geziniyor. Demirtaş ve aynı zihniyettekilerin iddia ettiği gibi 25-30 liralara koşmuyor. Kriz kaos, senaryoları da tutmuyor. Aksine Türkiye'de herkes enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını konuşuyor.

Oysa muhalefetin yolundan giden, enflasyonla mücadele için tek silah olarak faizi gören zihniyet dünya ekonomisini de durgunluğa sürüklüyor. FED'in faiz artırımı üretimi yavaşlattığı için beraberinde işsizliği getiriyor. ABD'li e-ticaret devi Amazon, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı aldı. Şirketin değeri ilk kez 1 trilyon doların altına düştü. Aynı şekilde Elon Musk, Twıtter'ı satın aldıktan sonra işten çıkarmalara başladı...

ABD'de dış ticaret açığı Eylül'de arttı. Aylık bazda yüzde 11,6 artarak 73,3 milyar dolara yükseldi. Yani aşırı değerli dolar ABD'nin rekabet gücünü de olumsuz etkiledi. ABD'nin cari açığı artıyor.

Avro bölgesinde büyümenin öncü göstergesi kabul edilen, imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi ekim ayında eşik değerin altında 46, 4 seviyesinde ölçüldü. Veri imalat sektörünün durgunlukta olduğunu gösteriyor. İngiltere'de taze gıda fiyatları 17 yılın zirvesini gördü. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, 3 oranında yükseldi.

Almanya Merkez Bankası, finansal sisteme yönelik risklerin büyüdüğüne dikkat çekti. Bundesbank, çok sayıda riskin aynı anda gerçekleşmesi durumunda tehlikenin artacağını vurguladı. Bu tabloya eklenecek daha pek çok açıklama ve veri var...



Türkiye ise yüksek faiz politikasından vazgeçmenin meyvelerini topluyor.

Avrupa imar ve kalkınma bankası 2022 yılında Türkiye'deki yatırımlarının yıl sonuna kadar 1,5 milyar avroya ulaşacağını açıkladı. Türkiye'nin büyüme rakamını da yukarı yönlü revize etti.

Merkez bankası toplam rezervleri 28 ekim haftasında bir önceki haftaya göre 213 milyon dolar artarak 114 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 108 milyar 183 milyon lira artarak 7 trilyon 17 milyar 723 milyon liraya yükseldi.

Şimdi soru şu eğer Türkiye muhalefetin söylediği politikaları izleseydi. ABD'de Avrupa'da olduğu gibi ekonomi kilitlenseydi ve şu an yüzbinlerce kişi elinde pankartlar sokaklarda protesto gösterileri yapıyor olsaydı ne olacaktı? Zira Türkiye bu senaryolu 2013 yılında gezi provokasyonunda gördü.

Ekonomini şahlanış dönemi o eylemlerden sonra hasar aldı ve o gün bugündür de halen tam anlamıyla toparlanabilmiş değil. Bu yüzden Türkiye'nin yapması gereken üretimden gelen gücüne sarılmak ve daha çok çalışmak. Yoksa yüksek faiz, paradan para kazanarak gidilen yolun sonu belli. Milletin canını yakan enflasyonla mücadelenin yolu da yine daha çok üretmekten milli enerjiyle yükselmekten geçiyor.