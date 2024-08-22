Batı'nın ''Akkuyu NGS'' hezeyanı... Rusya, Mersin'e asker gönderecekmiş!

Türkiye, yarım asırdır engellenen nükleer güç olma hayaline sonunda kavuşurken Rusya ile ortak geliştirilen Akkuyu Nükleer Santrali Batı'nın hedefi olmaya devam ediyor.

Batı, Türkiye'nin milli ve yerli enerji hamlelerinden ciddi endişe ediyor.

Washington Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin Direktörü Gönül Tol, İngiliz The Financial Times'a yazdığı makalede öyle iddialar ortaya attı ki deli saçması niteliğinde.

BATI'NIN "AKKUYU NGS" HEZEYANI...

Tol, Akkuyu Nükleer Santrali'nin NATO için S-400'lere göre daha büyük bir sorun olduğunu ileri sürdü. NATO'ya uyuma mesajı verilirken fonlanan medya hemen Türkçeye çevirip bu yazıyı servis etti.

Türkiye ile Rusya'nın nükleer zeminde iş birliğine gidiyor olmasının batı için tehdit olduğu ifadesi en dikkat çekici yönü oldu. Yazıda "60 yıl boyunca Türkiye-Rusya ilişkilerinin devam edeceği anlaşılıyor" ifadesi yer aldı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin hem İncirlik Üssü hem de Kürecik radarına yakınlığının bir tehdit olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.

The Financial Times'a konuşan kim olduğu belli olmayan askeri analistler, Rusya'nın tesisi korumak için asker gönderip bu bölgeye konuşlanacağını iddia edecek kadar ileri gitti. Bunun da NATO için bir tehdit anlamına gelebileceği belirtildi.

Ortada ne Rus askeri var, ne Rusya'nın böyle bir talebi ama CHP'nin milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna izin vermemesi gerektiğini söylediği ifadesi yazıda yer alıyor.

İngiliz The Financial Times'ın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yönelik bu skandal yazısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington dönüşü "Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Akkuyu Nükleer Santrali tek başına Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Dev proje Türkiye'nin cari açığını düşürmeye katkı sağlayacak. Daha da önemlisi Türkiye bir nükleer güç olma yolunda en kritik eşiği aşmış olacak. ABD ve onun güdümündeki Batı'yı asıl endişelendiren bu aslında...