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Ekonomi

Batı'nın erişimi dondurmasına rağmen Rus rezervleri 11,6 milyar dolar arttı

Batı'nın Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurduğu Rusya'da uluslararası rezervler, ağustosta önceki aya göre 11,6 milyar dolar artarak 613,7 milyar dolara yükseldi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Batı'nın erişimi dondurmasına rağmen Rus rezervleri 11,6 milyar dolar arttı
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Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Eylül itibarıyla 1 Ağustos'a kıyasla yaklaşık yüzde 1,9 artarak 602,1 milyar dolardan 613,7 milyar dolara çıktı.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

REZERVLERİN YARISINA ERİŞİM DONDURULDU

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı temmuzda yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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