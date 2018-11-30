Batman'da bir şirkete petrol arama ruhsatı verildi

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Transatlantic Exploration Mediterrranean Int. Pty. Ltd'ye, Batman'ın Kara bölgesindeki 11 bin 704 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Öte yandan, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Hatay'da 24 bin 994 hektarlık bir sahada petrol aramak için yapılan ruhsat başvurusu reddedildi.