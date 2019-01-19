Bayraktar'da ‘10 yıl challenge’ yaptı

Bayraktar’ın 2009 ve 2019’da üretilen İHA’ların fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bayraktar bu paylaşımını ‘10YearChallenge’ ve ‘Milliteknolojihamlesi’ etiketleriyle paylaştı.