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Bayraktar'da ‘10 yıl challenge’ yaptı

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı ‘10 years challenge’ akımına günümüzde üretilen TB2 Bayraktar İHA’nın fotoğraflarıyla katıldı.

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Bayraktar’ın 2009 ve 2019’da üretilen İHA’ların fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bayraktar bu paylaşımını ‘10YearChallenge’ ve ‘Milliteknolojihamlesi’ etiketleriyle paylaştı. 

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