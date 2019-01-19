Bayraktar'da ‘10 yıl challenge’ yaptı
İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı ‘10 years challenge’ akımına günümüzde üretilen TB2 Bayraktar İHA’nın fotoğraflarıyla katıldı.
Bayraktar’ın 2009 ve 2019’da üretilen İHA’ların fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bayraktar bu paylaşımını ‘10YearChallenge’ ve ‘Milliteknolojihamlesi’ etiketleriyle paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.