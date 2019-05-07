Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi 2019’da zam yapılacak mı?
2018 yılında yürürlüğe giren yılda iki kez olmak üzere emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne zaman verileceği SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2019 ne zaman yatırılacak? 12-13 milyona yakın emekli bu sorunun cevabını arıyor. Peki, 2019 yılında emekli bayram ikramiyelerini zam yapılacak mı? İşte merak edilenler…
2019 yılında emekli bayram ikramiyelerini zam yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Yaklaşık 12-13 milyon emekli bu soruların yanıtını arıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren yasa sonrası 2019 yılında da Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu haberde…
ENGELLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?
Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.
Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.
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