Bayram tatilinden ekonomiye 10 milyar TL

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam 3 milyon 172 bin 25 turiste ev sahipliği yaptı. Sadece mayıs ayında toplam 1 milyon 646 bin 117 turisti ağırlayan kent, son yılların en iyi dönemini yaşarken, Haziran ayına denk gelen bayram tatilinde otellerde yoğunluk oluştu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinin oldukça iyi geçtiğini belirtti. Yerli turistlerin yoğun talepte bulunduklarını ifade eden Ayık, “Sadece Akdeniz Bölgesi değil Türkiye’nin her yerinde yoğun bir bayram dönemi yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor. Herkes tatilini farklı bir şekilde planladı. Bayrama denk gelen dönemde gelen oldu. Bayramın 1’inci ve 2’nci gününde gelerek, hafta sonunu da içine alarak tatil yapan oldu. Yoğunluk Pazar gününe kadar devam edecek” dedi. Dönüşlerin peyderpey başladığını kaydeden Ayık, bayram tatili döneminde vatandaşların farklı planlar yaptığını dile getirdi.

YÜZDE 100 DOLULUK

Yaklaşık 400 bin kişinin konaklama tesislerinde konakladığının altını çizen TUROFED Başkanı Osman Ayık, “Geri kalan başka yönlü ziyaretlerde var. Eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunan vatandaşlarımız var. Memleket ziyareti yapan var. Bunların hepsi düşünüldüğü zaman 5 milyonun üzerinde seyahat trafiğinin oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da ekonomiye en az 10 milyar TL’lik hareket getirecek” ifadelerini kullandı. Tatil döneminin yoğun geçtiğini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, herhangi bir problemin oluşmadığına dikkat çekti. Tesislerin dolu olduğunu belirten Atmaca, önümüzdeki hafta okulların tatile girmesiyle birlikte Türk misafirin yine tesisleri dolduracağını söyledi.

RUSLAR İLK SIRADA