Bazı ipler, şeritler ve liflerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, cam liflerinden uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, diğer iplikler ve şeritler, mekanik ve kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları, diğerleri, dokumaya elverişli lifler ve cam liflerden keçeler olarak adlandırılan ürünlerin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerde kilogram başına 2 doların altında birim gümrük kıymeti olan eşyaların ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.

Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, İthalat Rejimi Kararı'na ekli listedeki bazı ürün ve malzemelerin GTİP satırları ile dipnotlarda değişikliğe gidildi.