BB Erzurumspor ile Kayserispor yenişemedi

Erzurum BB - Kayserispor maçı, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. haftadaki mücadele, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynandı.

Kayserispor 32. dakikada Sapunaru'nun golüyle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği getiren golü, 45+3. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 19 puana yükseldi. 16 puana yükselen BB Erzurum'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının ilk haftasında Kayserispor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacakken, BB Erzurumspor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.