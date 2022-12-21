BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması

Destici, Ankara'da bir otelde düzenlenen Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı'nda, iş dünyasından isimler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantı, ABD'den gelen Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız'ın, dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında sunumuyla başladı.

Destici, sunumun ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ayrı bir başlık olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Şehitlerin kıyaslanacağı hiçbir bedel olmadığını belirten Destici, bununla birlikte terörün Türkiye'ye 40 yıldaki maliyeti olarak ifade edilen en az 1 trilyon doların, bugün yaşanan problemlerin en temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Mustafa Destici, Türkiye'nin, birkaç yıl içerisinde arka arkaya sosyal hayatı, siyaset ve ekonomiyi sarsan krizler yaşadığını vurgulayarak, bunların milletin her ferdine önemli zararlarının olduğunu, tümünde uluslararası güç odaklarının parmak izlerine rastlandığını anlattı.

Maastricht kriterlerine göre, Avrupa Birliği (AB) tanımlı bütçe açığının, gayrisafi milli hasılaya oranının en fazla yüzde 3 olabildiğini söyleyen Destici, AB ülkelerinin büyük kısmı kendi koydukları kriterlerden çok uzağa düşmüşken, Türkiye'nin oldukça iyi durumda bulunduğunu hatırlattı.

Destici, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını belirterek, her geçen gün etkisini artıran Türkiye'nin, ilerleyen zaman diliminde küresel bir güç olacağını dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin, satın alma gücü paritesine göre, Avrupa'da Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra 4. büyük ekonomi olduğunu bildiren Destici, Türkiye ekonomisinin, büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Türkiye ekonomisinin, büyüme performansı açısından da dünya genelindeki en iyi birkaç ekonomiden biri olduğuna dikkati çeken Destici, "AB ülkeleri arasında ise ekonomik büyümesi en fazla olan ülke Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 10 düzeylerinde seyrettiğini anımsatan Destici, özellikle genç işsizlerin oranındaki yükseklik konusunda çok acil çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, özellikle sabit sermaye yatırımlarının teşvik edilmesinin, yerli ve yabancı girişimlerin önünün açılmasının, emek yoğun sektörler için çok özel düzenleme ve teşviklerin verilmesinin, bu alandaki meselenin çözümünde faydalı olacağını aktardı.

- "Ara mamullerin ithalatı azaltılmalı"

Türkiye'nin ihracatının her geçen yıl rekorlar kırdığına işaret eden Destici, ithalat rakamlarının aynı ölçüde artmadığını belirterek, "Enerji ve altın ithalatını hariç tuttuğumuzda ihracatımız, ithalatımızı nerdeyse karşılamaktadır. Fakat en nihayetinde bu iki kalemden de vazgeçme şansımız yoktur. İthalat kalemleri içerisindeki tabii olarak en önemli pay ara mamullerdir. Dolayısıyla ara mamullerin ithalatını azaltacak bir strateji acilen hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde başta muhalefet olmak üzere birçok kesimin felaket tellallığı yaptığını dile getiren Destici, "Oysa rakamlara, grafiklere ve tablolara baktığımızda durumun hiç de onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Evet, birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var. Fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden çok daha kötü olduğu görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kararlarını verirken başkalarının etkisinde kalmadan, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla yönetildiği sürece çok daha güçlü olacağını vurgulayan Destici, "İşte savunma sanayisinde yapmış olduğumuz hamleler ortada. Daha birkaç gün önce ilk insansız savaş uçağını, Kızılelma'yı uçurduk. İHA'larımız, SİHA'larımız göklerde bizden izinsiz kuş uçurtmuyor. Yerdeki karıncayı dahi takip ediyor. Denizlerimizin güvenliğini kahraman ve muzaffer donanmamızla birlikte, başka hiçbir ülkede olmayan İDA ve SİDA'larımız sağlıyor." sözlerini sarf etti.

- "ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50'LİK BİR ARTIŞ ÜMİT EDİYORUZ"

Destici, partisinin asgari ücrette refah payıyla birlikte yüzde 50 artış önerdiğini aktararak, "Son görüşmede iş dünyasının da bu rakamlara yaklaştığını biliyorum. Yarın en az yüzde 50'lik bir artışla, 8 bin liranın üzerinde bir rakam olacağını ümit ediyorum." dedi.

Asgari ücretin, "asgari hane geçim rakamı" gibi belirlenmeye çalışıldığını ifade eden Destici, asgari ücretin, çalışan işçinin emeğinin karşılığı olduğunu belirtti ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu benzeri bir komisyon kurularak, "asgari hane geçim rakamının" belirlemesini önerdi.

Destici, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna da değindiği konuşmasında, "maç içerisinde iken kural değiştirildiğini ve hak sahiplerine haklarının teslim edilmesi gerektiğini" anlattı. Bu hakkın tesliminin de Cumhur İttifakı'na nasip olacağını söyleyen Destici, "Burada işverenlerin kıdem tazminatı endişesi var, 'Bu kadar insan bir anda emekli olduğunda, biz bunların tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz' şeklinde. Burada da devlet, özellikle devlet bankaları aracılığıyla devreye girerek, işveren kardeşlerimizi rahatlatmalı ve böylece hem işçi hem de işveren memnuniyet duymalıdır." diye konuştu.

- "Beraber mücadele etmeyi sürdüreceğiz"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı dolayısıyla Destici'ye bir mesaj gönderdi. Toplantıda okunan mesaja göre, Erdoğan, Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Evvela, Büyük Birlik Partisinin kurucusu, dava ve aksiyon adamı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, tazimle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisinin mensuplarının her birine, ülke ve millet olarak bir süredir yürüttüğümüz beka mücadelesine verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı ifade ediyorum.

Cumhur İttifakı'nın değerli bir üyesi olan Büyük Birlik Partisiyle, Türkiye Yüzyılı hazırlıklarımızda da omuz omuza yürüyeceğimize inanıyorum. Ülkemiz yakın tarihinin önemli seçimlerinden birini yaşayacağımız 2023'te, milli iradenin en güçlü şekilde tezahür etmesi için Büyük Birlik Partisiyle beraber mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu duygularla bir kez daha toplantınızın başarılı geçmesini diliyor, Sayın Mustafa Destici Bey'in nezdinde tüm hazıruna selam ve saygılarımı sunuyorum."