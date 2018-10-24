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BDDK kıymetli maden işlemlerinden alınacak ücreti belirledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlediği yönetmeliğinde değişikliğe giderek, ilgili bölüme kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücrete ilişkin bir madde ekledi.

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BDDK'nın, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin ürün veya hizmetlere ilişkin özel hükümler bölümü altında bulunan "Para transfer işlemleri" başlığı, "Para ve kıymetli maden transfer işlemleri" şeklinde değiştirildi. Söz konusu başlık altına da yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamaz. Para transfer işlemlerine ilişkin hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanır."

Söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan, "Para Transferleri" ve "Elektronik Fon Transferi Ücreti" satırları da sırasıyla, "Para ve Kıymetli Maden Transferleri" ve "Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti" şeklinde değiştirildi.

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